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Meksika, ABD Sınırında 10 Bin Askerle Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Meksika, ABD'nin gümrük vergilerini durdurmasının ardından 10 bin askerle sınırda güvenlik önlemlerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 05:44
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 05:44
Meksika, ABD Sınırında 10 Bin Askerle Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Meksika, ABD Sınır Güvenliğini Artırıyor

Meksika'nın, ABD ile olan gümrük vergisi anlaşmasını geçici olarak durdurmasının ardından, sınır güvenliğini artırma çabaları çerçevesinde 10 bin Ulusal Muhafızın kuzey sınırına konuşlandırıldığı bildirildi.

Sınır Devriyeleri Başladı

Meksika'nın dün itibarıyla sınıra konuşlandırdığı askerlere ait araçların, ABD sınırındaki Chihuahua eyaletine bağlı Ciudad Juarez kenti ile Texas eyaletindeki El Paso sınır hattında devriye gezinmeye başladığı gözlemlendi.

Askeri Konuşlandırma Detayları

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Muhafız ekiplerinden 6 bin 310 kişi ve ordudan 2 bin 700 askerin Baja California, Sonora, Chihuahua ve Tamaulipas eyaletlerinde konuşlandırıldığını duyurdu.

Gümrük Vergileri Üzerine Anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin’den ise %10 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti. Ancak, Meksika’nın sınır güvenliğini artırması sonrasında Trump, gümrük vergisinin 1 ay süreyle durdurulacağını açıkladı.

Fentanil ve Düzensiz Göçmen Önlemleri

Trump, bu adımla birlikte ABD’ye yönelik fentanil ve düzensiz göçmen geçişinin engelleneceğini ifade etti. Meksika’nın bu inisiyatifinin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmesi bekleniyor.

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