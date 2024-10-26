Meksika'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 16 Kayıp Var

Meksika'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Meksika'nın güneyinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen bir operasyon sırasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Yerel kaynaklar, Guerrero eyaletinde bulunan Tecpan de Galeana kasabasında gerçekleştirilen operasyonda, askerlerin ve suç örgütü üyelerinin karşı karşıya geldiğini bildirdi. Çatışma sırasında 16 kişi yaşamını yitirirken, olayda 3 asker de dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı.

Operasyonun Nedeni

Güvenlik güçleri, bu operasyona söz konusu silahlı grupların askeri tesislere saldırısının ardından karar verdiklerini duyurdu.

Devlet Başkanı'nın Açıklaması

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında, durumu yakından takip ettiklerini ve olayların başsavcılık tarafından incelendiğini belirtti.