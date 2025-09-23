Meksika'da Turnedeki Kolombiyalı Şarkıcılar Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera Ölü Bulundu

Meksika'da turnedeyken kaybolan Kolombiyalı şarkıcılar Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera'nın cesetleri Cocotitlan'da bulundu; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 04:53
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 04:53
Meksika'da Turnedeki Kolombiyalı Şarkıcılar Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera Ölü Bulundu

Meksika'da Turnedeki Kolombiyalı Şarkıcılar Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera Ölü Bulundu

Turne için Meksika'da bulunan Kolombiyalı şarkıcılar "DJ King" lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera ölü bulundu. Yerel basında yer alan haberlere göre, sanatçıların cesetleri başkent Meksiko'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Cocotitlan kasabasında bulundu.

Kayıp ve bulunma detayları

Sanatçılar 16 Eylül'den bu yana kayıptı. 31 yaşındaki Sanchez ve 35 yaşındaki Herrera'nın cesetlerinin bulunması üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Basında çıkan haberlerde, sanatçıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olabileceği yönündeki iddialar yer alıyor.

Resmi tepkiler ve çağrılar

Meksiko Başsavcılığı, vakayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, öldürülmelerinden uluslararası mafyaları ve uyuşturucu kaçakçılarını sorumlu tuttu.

Sanatçıların son olarak 16 Eylül'de başkent Meksiko'daki Polanco semtinde bir spor salonundan çıkarken görüldükleri bildirildi. Sanchez, son konserinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Meksika'daki dinleyicilerine İnanılmaz bir izleyici kitlesi olduğunuz için teşekkürler, Meksika. ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya'da yükselen yıldızlar olarak tanınan Sanchez ve Herrera'nın bulunması için hem aileleri hem de Cumhurbaşkanı Petro, Meksikalı yetkililere çağrıda bulunmuştu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da genç şarkıcıların bir an önce bulunması için gerekli talimatları verdiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Orta Karadeniz'de Fırtına Uyarısı!
3
Los Angeles'ta Orman Yangınları: 33 Bin Kişi Tahliye Ediliyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı
5
Rize'de Çığ: Trovit Yaylası'nda Mahsur Kalan 15 Kişi Kurtarıldı
6
Lula: Gazze'de Yaşananlar Filistin'in Ulus Olma Hayallerini Yıkıyor
7
Trump: Hamilelikte Asetaminofen (Tylenol) Otizm Riskini Artırıyor İddiası

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta