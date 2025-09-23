Meksika'da Turnedeki Kolombiyalı Şarkıcılar Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera Ölü Bulundu

Turne için Meksika'da bulunan Kolombiyalı şarkıcılar "DJ King" lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera ölü bulundu. Yerel basında yer alan haberlere göre, sanatçıların cesetleri başkent Meksiko'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Cocotitlan kasabasında bulundu.

Kayıp ve bulunma detayları

Sanatçılar 16 Eylül'den bu yana kayıptı. 31 yaşındaki Sanchez ve 35 yaşındaki Herrera'nın cesetlerinin bulunması üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Basında çıkan haberlerde, sanatçıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olabileceği yönündeki iddialar yer alıyor.

Resmi tepkiler ve çağrılar

Meksiko Başsavcılığı, vakayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, öldürülmelerinden uluslararası mafyaları ve uyuşturucu kaçakçılarını sorumlu tuttu.

Sanatçıların son olarak 16 Eylül'de başkent Meksiko'daki Polanco semtinde bir spor salonundan çıkarken görüldükleri bildirildi. Sanchez, son konserinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Meksika'daki dinleyicilerine İnanılmaz bir izleyici kitlesi olduğunuz için teşekkürler, Meksika. ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya'da yükselen yıldızlar olarak tanınan Sanchez ve Herrera'nın bulunması için hem aileleri hem de Cumhurbaşkanı Petro, Meksikalı yetkililere çağrıda bulunmuştu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da genç şarkıcıların bir an önce bulunması için gerekli talimatları verdiğini açıkladı.