Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan ABD'ye Diyalog ve Saygı Çağrısı

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan ABD ile İşbirliği Mesajı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, başkent Meksiko'daki Zocalo Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde, ABD'ye karşılıklı saygı ve diyalog çağrısı yaptı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya yönelik yüzde 25 oranındaki ek gümrük vergilerini bir ay süreyle askıya alma kararının ardından önemli mesajlar verdi.

İşbirliği ve Diyalog Vurgusu

Sheinbaum, "Meksika ile ABD arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve diyalogla her zaman güçleneceğine inanıyoruz. Amerikan halkına, onlara zarar vermek gibi bir niyetimizin olmadığını ve asla olmayacağını, her alanda onlarla işbirliği yapmaya kararlı olduğumuzu söylüyorum," dedi.

İnsani nedenlerle Meksika'nın, fentanilin ABD'deki gençlere ulaşmasını önlemek için işbirliği yapmaya devam edeceğini belirten Sheinbaum, "Bu uyuşturucunun yalnızca ABD’deki değil, dünyanın herhangi bir yerindeki veya Meksika’daki gençlere ulaşmasını da istemiyoruz," açıklamasında bulundu.

Kıtalararası Ekonomik Entegrasyon Hedefi

Sheinbaum, ABD ile son 30 yılda iki ticaret anlaşmasının hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Önerimiz yalnızca Kuzey Amerika'nın değil, tüm kıtanın ekonomik ve ticari entegrasyonunu sağlamaktır. Tüm halkların özgürlük, bağımsızlık ve egemenliğine saygı göstererek dünyanın en güçlü bölgesi olmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

ABD ile 3 bin 180 kilometrelik bir sınırı paylaştıklarını vurgulayan Sheinbaum, iki ülke arasında ticari, ekonomik ve dostane ilişkilerin sürdüğünü, ortak kültürel katkıların ise önemli olduğunu kaydetti.