Meksika Sınırında ABD Askeri Varlığı Artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günde ABD-Meksika sınırında acil durum ilan etmesi üzerine, bölgede ABD ordusunun varlığını artırmak için talimat verildi. Konuyla ilgili bilgi veren bir yetkili, güney sınırına destek için binlerce ek ABD askerinin gönderilmesi emri verildiğini açıkladı.

Askeri Destek İçin Ek Görev Birlikleri

Bu haftadan itibaren güney sınırına iletilecek aktif görev birliklerinin sayısı hakkında yalnızca "binlerce" ifadesi kullanılırken, bu birliklerin ABD sınır devriyelerinin operasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olacağı ve komuta ile kontrol merkezlerinde istihbarat alanında destek sağlayacağı belirtildi.

Gelecek Planları ve Artan Göçmen Sayısı

Yetkililer, bu ilk dalganın ardından önümüzdeki haftalarda ve aylarda yüzyüze daha fazla aktif ABD askerinin sınır bölgelerine gönderileceğini tahmin ediyor. İç Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına göre, son zamanlarda güney sınırını yasadışı olarak geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 1100-1300 civarında olduğu bildiriliyor.

Askerlerin Görevleri ve Sınırlamalar

ABD'nin Posse comitatus olarak bilinen yasası gereği, aktif görevdeki askerlerin ülke içinde kolluk kuvvetlerinin rolünü üstlenerek düzensiz göçmenlere yönelik gözaltı veya operasyon yapma yetkisi bulunmuyor. Hali hazırda Texas'ın El Paso sınırında ABD Kuzey Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 2200 aktif asker, ek lojistik destek sağlamak için sahada yer alıyor.

Ortak Görev Gücü ve Destek Rolleri

Ortak Görev Gücü misyonu çerçevesinde bölgede bulunan bu askerler, ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları'na (ICE) çoğunlukla veri girişi, tespit, izleme ve araç bakımı gibi lojistik ve bürokratik görevlerde yardımcı oluyor. Ayrıca, Texas eyaletinin Ulusal Muhafızları'na bağlı yaklaşık 4500 kişilik bir Ulusal Muhafız birliği, "Yalnız Yıldız operasyonu" adı altında güçlerini bölgedeki destek için seferber etmiş durumdadır.