Melania Trump'tan Eğitimde Yapay Zeka Kullanımına Destek

Melania Trump, Beyaz Saray'daki görev gücü toplantısında eğitimde yapay zekanın doğru kullanımına destek verildiğini açıkladı; teknoloji şirketleri ve kabine üyeleri katıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:21
Melania Trump'tan eğitimde yapay zekaya destek

Melania Trump, yapay zekanın başta eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda giderek artan rolüne dikkat çekerek, eğitimde yapay zekanın doğru kullanımına destek verdiklerini söyledi.

Toplantıda kimler vardı?

Melania Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Yapay Zeka Eğitimi Görev Gücü'nün ikinci toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya bazı kabine üyesi bakanların yanı sıra Google, OpenAI ve IBM gibi teknoloji şirketlerinin yöneticileri de katıldı.

Yönetim politikaları ve yarışma

Melania Trump, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı "Yapay Zeka Girişimi" kapsamında eğitimde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştığını vurguladı ve yönetimin bu alandaki adımlarını övdü.

Yetkililer ayrıca, eğitimcileri, ebeveynleri ve endüstri liderlerini bir araya getirerek ülke çapında yapay zeka eğitim fırsatlarını genişletmeyi amaçlayan Başkanlık Yapay Zeka Yarışması'ndaki gelişmeleri ve sonuçları duyurdu.

Gelecek planları ve bütçe

Melania Trump, otomasyon, robotik ve veri odaklı teknolojilerin şekillendirdiği dünyada öğrencileri gerekli araçlarla donatmanın önemini vurgulayarak yapay zekayı eğitim, bilim, sağlık, tasarım ve ulusal güvenlik alanlarında dönüştürücü bir güç olarak tanımladı ve yapay zeka araçlarının sağlıklı büyüme için dikkatli kullanılmasını istedi.

ABD Başkanı Trump, nisan ayında imzaladığı başkanlık kararnamesiyle yapay zeka araçlarının sınıflarda kullanımını kolaylaştırmaya yönelik bir yönergeyi duyurmuştu. ABD Eğitim Bakanı Linda McMohan da bakanlık bütçesinden yapay zeka yatırımlarına daha fazla pay ayrılacağını belirtti.

