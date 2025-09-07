Melbourne'de Binlerce Kişi İsrail'e Yaptırım Çağrısıyla Sokakta

Avustralya'nın Melbourne kentinde binlerce kişi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle Victoria Eyalet Kütüphanesi önünde toplandı.

Gösterinin Talepleri

Göstericiler, Avustralya hükümetine İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesini, İsrail'e silah satışının durdurulmasını ve Gazze'ye yönelik saldırıların son bulması için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Konuşmacılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 700'üncü gününe girdiğini ve yüzde 90'ı yıkılan Gazze'de 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 64 binin üzerinde Filistinlinin katledildiğini kaydetti.

Gösteride Taşınan Pankartlar

Yürüyüş sırasında taşınan pankartlarda İsrail terörist devlettir, İsrail'i silahlandırmayı durdurun, Özgür Filistin, Özgür Gazze, Soykırımı durdurun, Yahudiler soykırıma karşı, Filistinlilerle dayanışma içinde ve İsrail'e hemen yaptırım uygulayın gibi sloganlar yer aldı.

Katılımcıların Mesajı

Gösteriye katılan Janine Short, AA muhabirine, "Bugün burada, Avustralya'nın Filistin'deki insanlık suçlarına karşı sessiz kalmasını ve İsrail'e yaptırım uygulamayarak bu suça ortak olmasını protesto etmek için toplandık." dedi.

Short, "Avustralya hükümetinden, İsrail Büyükelçisini sınır dışı etmesini ve İsrail'e yaptırım uygulamasını, ticareti kesmesini, silah ve askeri malzeme yardımını hemen durdurmasını istiyoruz. Hükümetimizin harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Her Hafta Süren Eylemler

Melbourne'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana her pazar kent merkezinde benzer protestolar düzenleniyor. Hafta içinde ise İsrail yanlısı milletvekillerinin ofisleri, İsrail'e askeri malzeme tedarik eden firmalar ve limanlarda sevkiyatların yapıldığı noktalarda gösteriler yapılıyor.

Göstericiler, uluslararası toplumdan İsrail'e karşı daha sert yaptırımlar talep ederken, Avustralya hükümetine de inisiyatif alma çağrısında bulunuyor.