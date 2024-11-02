Melen Çayı Havzası Sonbahar Güzellikleriyle Dolu

Melen Çayı Havzası Sonbaharı Karşıladı

Düzce'den başlayıp Sakarya üzerinden Karadeniz'e ulaşan Melen Çayı, sonbaharın büyüleyici renkleriyle kaplandı. Bu mevsimde doğanın tüm renk paletini sunan ağaçlar, sarı, kahverengi, yeşil ve kızıl tonlarıyla görsel bir şölen sunmaktadır.

Göz Kamaştıran Manzaralar

Melen Çayı'nın kıyısındaki ağaçlar, farklı tonlarıyla sonbaharın ruhunu yansıtarak, akarsuyla mükemmel bir uyum içinde gözler önüne seriliyor. Bu eşsiz doğa manzarası, bölgeye estetik bir değer katmaktadır.

Dron ile Görüntülendi

Sonbahar manzaraları, dron ile çekilen görüntülerle belgelenirken, Melen Çayı Havzası'nın doğal güzellikleri bir kez daha öne çıktı.

Düzce'de doğan ve Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nın çevresindeki ağaçlar, sonbaharın renklerine büründü. Sonbahar mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği Melen Çayı Havzası'nda ağaçlar, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarıyla güzel manzara oluşturdu.

Düzce'de doğan ve Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nın çevresindeki ağaçlar, sonbaharın renklerine büründü. Sonbahar mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği Melen Çayı Havzası'nda ağaçlar, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarıyla güzel manzara oluşturdu.