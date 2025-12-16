DOLAR
Melikgazi Belediyesi Kışa Hazır: 14 Bin Ton Tuz ve 120 Araçla Karla Mücadele

Melikgazi Belediyesi, 14 bin ton tuz stoku, 120 araç ve 387 personelle kışa hazır; 2 vardiya 24 saat esaslı karla mücadele planı hazırlandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:10
Melikgazi Belediyesi Kışa Hazır: 14 Bin Ton Tuz ve 120 Araçla Karla Mücadele

Melikgazi Belediyesi kışa hazır

Melikgazi Belediyesi, olumsuz hava koşularına karşı gerekli tüm hazırlıkları tamamlayarak kış dönemine hazır hale geldi. Belediye yönetimi, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı kapsamlı bir karla mücadele eylem planı hazırladı.

Karla mücadelede kapsamlı plan ve ekipman

Belediye bünyesindeki tüm birimlerin görev dağılımı düzenlendi ve karla mücadelede kullanılacak iş makineleri kış şartlarına uygun hale getirildi. İlçenin merkez ve kırsal mahallelerinde trafiğin sorunsuz ilerlemesini sağlamak amacıyla 2 vardiya 24 saat esasına göre ekipler sahada olacak.

Karla mücadelede kullanılacak tuz ihtiyacı karşılandı ve yaklaşık 14 bin tonluk stok oluşturuldu. Belediyenin kar küreme, tuzlama, greyder, kepçe, yol süpürme araçları olmak üzere 120 adet aracımız ve 387 personelimiz kış boyunca görev yapacak.

Başkan Palancıoğlu'ndan açıklama

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Melikgazi Belediyesi olarak kış şartlarına karşı tüm tedbirlerimizi aldık ve ekiplerimizi her an müdahaleye hazır hale getirdik. Bu kapsamda ilgili müdürlüklerimizle kış boyunca uygulanacak karla mücadele eylem planımızı hazırladık. Belediye bünyesindeki tüm birimlerin görev dağılımını düzenlendik. Karla mücadelede kullanılacak tüm iş makinelerini kış şartlarına uygun hale getirdik. İlçemizin tüm mahallelerinde merkez ve kırsal olmak üzere trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlayacağız. Tüm karla mücadele araçlarımızla 2 vardiya 24 saat teyakkuzda bekliyoruz. Kar ve buzlanmayla mücadelede kullanılacak tuz ihtiyacımızı karşıladık ve yaklaşık 14 bin tonluk stok oluşturduk. Belediyemiz, kış boyunca kesintisiz mücadele edecek ekipman ve personele sahip. Kar küreme, tuzlama, greyder, kepçe, yol süpürme araçlarımız olmak üzere 120 adet aracımız ve 387 personelimiz kış boyunca görev yapacak. Toplumsal yaşamın konforlu ve güvenli bir şekilde devam edebilmesi için tüm imkanlarımızla gece gündüz sahada olacağız. Ayrıca vatandaşlarımızın da karlı havalarda kış şartlarına uygun hareket etmesi çok önemli. Kış lastiği bulunmayan araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmamalı. Kar kış demeden sahada çalışan özverili mesai arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ederim".

Belediye, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın devamlılığı için tüm imkanlarıyla sahada olmaya devam edecek.

