Melikgazi Belediyesi Restorasyonları: Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyor

Melikgazi Belediyesi, ilçede geçmişin izlerini taşıyan yapıları aslına uygun restorasyonlarla yeniden işlevlendiriyor ve kültürel kimliğin korunmasına öncülük ediyor.

Yapılan restorasyon çalışmalarıyla ilçenin tarihi ve kültürel kimliğinin korunması hedefleniyor; restorasyonlar yalnızca yapıların fiziksel yenilenmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kent hafızasının yaşatılmasına ve sosyal hayata yeniden katılmasına katkı sunuyor.

Çalışma Alanları ve Yaklaşım

Melikgazi’de, konak, han, medrese, türbe ve çeşme gibi ilçenin somut kültürel mirasına ait yapılar titizlikle restore edilerek günümüzün hizmetine sunuluyor. Restorasyon süreçlerinde yapıların mimari dokuları korunurken peyzaj ve çevre düzenlemeleri de gerçekleştiriliyor.

Göreve geldiğimiz günden bu yana 20 adet restorasyon çalışması gerçekleştirdik; bu çalışmalar arasında Gön Han, Köşk Medrese, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Dört Ayak Türbesi, Sırçalı Kümbet, Bakkaloğlu Konağı ve tarihi çeşmeler gibi yapılar yer alıyor.

Başkanın Açıklaması

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi: Melikgazi’miz tarihi eserlerin yoğun olduğu bir ilçe. Melikgazi ilçemizde tarihi yapıların restore edilerek günümüz hizmetine sunulması çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. İlçemizin somut kültürel miraslarından olan konak, han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı günümüze kazandırıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarılması, gelecek nesillere aktarılması yanında yapılara fonksiyon yükleyerek yeniden işlevlendiriyoruz. Çalışmalarımızla sadece fiziksel yapıların yenilenmesini sağlamakla kalmıyor aynı zamanda bir kentin hafızasının yaşatılmasını da sağlıyoruz. Yapıların mimari dokularını titizlikle korurken, peyzaj ve çevre düzenleme işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda yapılan her restorasyon çalışmamız şehrimize ve ilçemize değer katan kalıcı bir hizmet olarak öne çıkıyor. İlçemizde göreve geldiğimiz günden bu yana Gön Han, Köşk Medrese, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Dört Ayak Türbesi, Sırçalı Kümbet, Bakkaloğlu Konağı, tarihi çeşmeler gibi birçok yapının içinde yer aldığı 20 adet restorasyon çalışması yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Restorasyon uzun süren ve özverili bir çalışma. O yüzden emek veren gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

