Melikgazi'de Küçükali 2. Etap Kentsel Dönüşümde Yaşam Alanları Modernleşiyor

Yaya yolu, otopark ve parke çalışmaları sürdürüyor

Yaptığı çalışmalarla ilçenin estetik dokusuna değer katan Melikgazi Belediyesi, Küçükali (Battalgazi) Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm alanında yürüttüğü düzenlemelerle hem güvenliği artırıyor hem de yaşam alanlarını modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Projede parke, bordür, yaya yolu ve otopark düzenlemeleri yapılıyor; ayrıca bölgede yollar sıcak asfalt ile kaplanıyor. Çalışmalar, bölge sakinlerinin konforu ve erişilebilirliğini iyileştirmeyi hedefliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu:

Melikgazi’miz her geçen yıl düzenli ve imarlı bir şekilde büyüyüp gelişiyor. Melikgazi olarak yepyeni yollar, caddeler, kavşaklar, parklar ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir bir projelerimizi hayata geçiriyoruz. Melikgazi’de her mahalleye eşit şekilde hizmet ulaştırmak için gayret ediyoruz. İlçemizin farklı noktalarında başlattığımız yaya yolu ve otopark düzenleme yatırımlarını da bir yandan titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda Küçükali (Battalgazi) Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm alanındaki 20 adet bloğu kapsayan bölgede parke, bordür, yaya yolu ve otopark çalışması yapılıyor. Bu bölgede nisan ayından beri çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yollarını da sıcak asfalt yaparak daha güzel hale getiriyoruz. Parkesi, bordürü, otopark ve kaldırımları ile büyük bir alanda çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında hemşehrilerimiz daha güçlü, konforlu, estetik ve modern bir çevreye sahip olacak. Melikgazi’mizin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak olan tüm çalışmalarımızın hayırlı olmasını dilerim

Yatırımlar tamamlandığında bölge, estetik görünümü ve ulaşım kolaylığıyla örnek kentsel dönüşüm projeleri arasında yer alacak.

YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA İLÇENİN ESTETİK DOKUSUNA DA DEĞER KATAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ; KÜÇÜKALİ (BATTALGAZİ) MAHALLESİ 2. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA YAPTIĞI YAYA YOLU, OTOPARK DÜZENLEME VE PARKE DÖŞEME ÇALIŞMALARIYLA HEM GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR HEM DE YAŞAM ALANLARINI MODERN VE ESTETİK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURUYOR.