Melis Fis, 8. Isparta Kitap Fuarı’nda İmza Günü

Şarkıcı Melis Fis, 8. Isparta Kitap Fuarı’nda hayranlarıyla buluştu; çocukların yoğun ilgisi, poster imzaları ve 'Kara Kedi' performansı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:59
Türk pop müziğinin genç isimlerinden Melis Fis, 8. Isparta Kitap Fuarı'na özel konuk olarak katılarak hayranlarıyla buluştu. Fuarın kitap kokuları arasında gerçekleşen etkinlikte sanatçı, posterlerini imzaladı ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Yoğun çocuk ilgisi ve sahne sürprizi

Fuarın 5’inci gününde düzenlenen imza etkinliğine özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte Melis Fis, hayranları için poster imzaladı ve onlarla sohbet etti. İmza öncesinde çocuklarla birlikte "Kara Kedi" şarkısını seslendirmesi dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda Isparta Belediye Meclis Üyesi Mahmut Oğuz Bozkır, Melis Fis'e gül tablosu hediye etti.

Hayranlardan ve sanatçıdan duygusal anlar

Uzun kuyruklar oluşturan çocuklar, Melis Fis ile fotoğraf çektirip imza aldıktan sonra duygularını paylaştı. Çocuklar, "Melis ablayı uzun zamandır takip ediyoruz, şarkılarını çok severek dinliyoruz. Kendisinden imza aldık ve fotoğraf çektirdik. Melis ablayı davet ettiği için belediye başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Melis Fis ise fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: "Isparta Belediye Başkanı’nın daveti üzerine kitap fuarına geldim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Fuar etkinliği benim için muhteşem geçti. Katılımcıların enerjisi ve coşkusu muhteşemdi."

