Meloni'den Avrupa Adalet Divanı'na Göç Politikaları Üzerine Önemli Çağrı

İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Adalet Divanı'na İtalya'nın sınır dışı etme politikalarını riske atmamaları çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:46
Meloni'den Avrupa Adalet Divanı'na Göç Politikaları Üzerine Önemli Çağrı

İtalya Başbakanı Meloni'den Avrupa Adalet Divanı'na Önemli Uyarı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Adalet Divanı'na önemli bir çağrı yaparak, ülkesinin ve Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin sınır dışı etme politikalarının risk altına girmemesi gerektiğini vurguladı.

Roma'da valiler ve emniyet müdürlerine yönelik düzenlenen konferansta Meloni, "Güvenli ülkelerle ilgili mevzuatın netleştirilmesi ve Avrupa Adalet Divanı'nın, sadece İtalya'nın değil, tüm AB devletlerinin geri gönderme politikalarını tehlikeye atacak kararlar almaktan kaçınması kritik önem taşımaktadır" dedi.

Almanya’nın Geri Gönderme Politikası Örneği

Meloni, İtalya'daki güvenli ülke yasasının uygulanmaması konusunu da ele alarak, Almanya'nın Afganistan’a yönelik geri gönderim uygulamalarının Avrupa yasalarıyla çelişmemesi gerektiğini kaydetti.

"Avrupa mevzuatının, İtalyan yasalarına üstün olduğu argümanı zayıf görünüyor" diyen Meloni, Avrupa'nın adalet sisteminin tutarlılığını sorguladı.

Düzensiz Göçle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Düzensiz göç akınlarından bahseden Meloni, "Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, entegrasyon eksikliği ve güvensizlik yaratan yasa dışı göçü durdurma çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.

Meloni, Arnavutluk ile yapılan, düzensiz göçmenlerin bu ülkede işleme tabi tutulmasını amaçlayan protokole de değindi. Protokolün, Ekim 2024'te faaliyete geçmesi planlanıyor.

İtalyan Mahkemeleri ve Avrupa Adalet Divanı'nın Etkisi

Şu ana kadar Arnavutluk'a gönderilen üç farklı düzensiz göçmen grubunun, Avrupa Adalet Divanı'nın güvenli ülkelerle ilgili kararının beklenmesi nedeniyle İtalya'ya geri getirildiği belirtildi. Önümüzdeki hafta, Avrupa Adalet Divanı'nın bu konudaki kararının açıklanması bekleniyor.

Düzensiz Göçmenlerin Artan Geri Gönderimleri

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, konferans sırasında, hükümetin düzensiz göç ile mücadele politikaları kapsamında geri gönderimlerin artırılması yönünde güçlü bir çağrıda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılının başlarında gözaltına alınan veya hakkında işlem yapılan 822.801 kişinin %34,72'sinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

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