Meloni: Filistin Devleti'nin tanınması iki şarta bağlı

Meloni, BM 80. Genel Kurulu'nda Filistin Devleti tanınmasının rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yönetimden dışlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:01
BM 80. Genel Kurulu, New York

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta İtalyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin Devletinin tanınması konusunda ülkesinin tutumunu yineledi.

Meloni, tanımanın tek başına sorunu çözmeyeceğini savundu: "Şahsen, egemenlik koşullarını karşılayan bir devletin yokluğunda Filistin'i tanımanın sorunu çözmeyeceğine, Filistinliler için somut ve elle tutulur sonuçlar üretmeyeceğine inanmaya devam ediyorum."

Tanımayı etkili bir siyasi baskı aracı olarak görmekle birlikte bunun hedefinin net olması gerektiğini vurgulayan Meloni, Hamas'ın savaşın başlamasında ve rehinelerin teslim edilmemesinde sorumlu olduğunu belirtti ve asıl siyasi baskının Hamas'a yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Meloni, İtalya'nın tanıma kararını iki koşula bağladığını açıkladı: rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın Filistin içindeki herhangi bir hükümet dinamiğinden dışlanması. Başbakan, bu çerçevede bir önergenin Temsilciler Meclisi'ne sunulacağını dile getirdi: "İktidar, Filistin'in tanınmasının iki koşula bağlı olması gerektiğini belirten bir önergeyi Temsilciler Meclisi'ne sunacak, rehinelerin serbest bırakılması ve tabii ki Hamas'ın Filistin içindeki herhangi bir hükümet dinamiğinden dışlanması. Önceliklerin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Filistin'in tanınmasına karşı değilim ancak doğru öncelikleri belirlememiz gerekiyor."

Meloni, Avrupa'nın Ukrayna politikasıyla ilgili bir soruya, "Avrupa'nın, Ukrayna konusunda kararsız olduğunu düşünmüyorum. Adil ve kalıcı bir barış getirmek istiyorsak Batı olarak birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum ve yapmaya çalıştığımız da bu. Avrupa'ya ihtiyacımız var aynı zamanda ABD'ye de ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Ayrıca Meloni, Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında dile getirdiği görüşlerin bazılarına katıldığını belirterek özellikle göç ve Yeşil Mutabakat konularındaki eleştirilerini paylaştığını ve çok taraflı kurumların verimliliğinin artırılması gerektiğini savundu.

