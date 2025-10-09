Meloni'nin Partisi FDI'dan Peçe ve Burka Yasa Teklifi: Cami Finansmanına Sıkı Denetim

FDI'nin "Ayrılıkçılığa Karşı" tasarısı, kamusal alanda burka/peçe yasağı, cami finansmanında şeffaflık ve "zorla evlendirme suçu"na ağır cezalar öngörüyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 01:09
Meloni'nin partisinden kamusal alanda peçe ve burka yasağı teklifi

İtalya'da sağ koalisyonun büyük ortağı ve Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FDI), parlamentoya kamusal alanlarda burka, nikap ve peçe kullanımını yasaklamayı ve camilerin finansmanlarına yönelik kontrolleri artırmayı amaçlayan bir yasa teklifi sundu.

"Ayrılıkçılığa Karşı" isimli tasarı neleri içeriyor?

Ulusal basında yer alan haberlere göre FDI milletvekillerinin Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "Ayrılıkçılığa Karşı" isimli yasa tasarısı, kamu binaları, okullar ve üniversiteler dahil olmak üzere kamusal alanlarda burka, nikap ve peçenin yasaklanmasını öngörüyor.

Tasarı ayrıca camilere yönelik bağış ve finansmanların belli şeffaflık kurallarına tabii tutulmasını ve "zorla evlendirme suçu"na ilişkin cezaların ağırlaştırılmasını da kapsıyor.

Yasa teklifi, peçe yasağını ihlal edenlere 300 ile 3 bin avro arasında para cezası uygulanmasını öngörüyor.

Koalisyon içindeki diğer tasarı ve sürecin belirsizliği

Meloni'nin koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi de ocak ayında parlamentoya, kamusal alanda yüzü kapatan kıyafetleri yasaklamayı amaçlayan daha sınırlı kapsamlı bir tasarı sunmuştu. Lig'in tasarısının parlamentonun ilgili komisyonunda incelenme süreci devam ediyor.

FDI'nın teklifi ile Lig'in tasarısının birleştirilip birleştirilmeyeceği henüz belli değil. Söz konusu yasa tekliflerinin ne zaman parlamentoda onaylanacağına dair net bir takvim bulunmuyor, ancak koalisyonu oluşturan sağ partilerin çoğunluk oylarıyla kabul edilebileceği belirtiliyor.

FDI'nın sunduğu tasarı, ülkede kamusal alanlarda kıyafet ve dini kurum finansmanına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

