Memişoğlu BM'de: Gazze'de Hastanelere Saldırılar Durdurulsun

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu BM'de Konuştu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Genel Kurulu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Ruh Sağlığı ve İyilik Halinin Teşviki Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı'da yaptığı konuşmada, Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasının artık bir tercih değil bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Toplantıda öne çıkan mesajlar

Memişoğlu, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ruh sağlığı sorunlarına karşı birlikte hareket etmenin küresel dayanışmanın gücünü gösterdiğini ifade etti. Bu sorunların yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla tüm insanlığın ortak yükü olduğunu vurguladı.

"Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık bir tercih değil bir zorunluluktur", diye konuşan Memişoğlu, ayrıca şu çağrıyı yaptı: "Gelin hastanelerin hedef alınmadığı, ambulansların vurulmadığı, yaşamın ve umudun korunduğu adil bir dünyayı hep birlikte inşa edelim."

Türkiye'nin sağlık politikaları ve reformları

Memişoğlu, hastalıklarla etkili mücadele yolunun sağlıklı yaşamı teşvik eden, kapsayıcı ve güçlü sağlık sistemlerinden geçtiğini belirterek, "Türkiye olarak biz de sağlık sistemimizi bu anlayışla güçlendiriyor, reformlarla geliştiriyoruz." dedi.

Bakan, birinci basamak sağlık hizmetlerini ve dijital sağlık uygulamalarını toplumun her kesimine erişilebilir kıldıklarını, kronik hastalıkların kontrolünde önleyici ve proaktif yaklaşımlar benimsediklerini aktardı. "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda bağışıklama ve erken tanı programlarıyla sürdürülebilir modeller oluşturduklarını belirtti.

Küresel işbirliği çağrısı

Memişoğlu, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve ruh sağlığı sorunlarıyla mücadelenin tek bir ülkenin çabasıyla başarıya ulaşamayacağını vurgulayarak, "Bu küresel yükü azaltmak için hepimizin daha güçlü işbirliği yapması, kaynaklarını adil biçimde paylaşması ve ortak stratejiler geliştirmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca sağlık hakkının insanlık onurunun temel gereği olduğunu hatırlatan Memişoğlu, Gazze'de hastanelerin hedef alınması, ambulansların bombalanması ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların insanlığın ortak değerlerine aykırı olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, dili, inancı ya da kimliği ne olursa olsun her insanın yaşama ve sağlığa erişim hakkını savunmaya devam edeceğini söyledi.