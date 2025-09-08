Memişoğlu Pekin'de Ley Hayçao ile Görüştü: Sağlıkta Dijitalleşme ve Biyoteknoloji İşbirliği

Sağlık Bakanı Memişoğlu Pekin'de Ley Hayçao ile görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başkent Pekin'de Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley Hayçao ile bakan düzeyinde bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliği olanakları detaylı biçimde ele alındı.

Görüşmede öne çıkanlar ve heyet

Memişoğlu, ziyaretine Sağlık Bakanlığı ilgili birimleri, bilim insanları, rektörler, sanayiciler ve üreticilerden oluşan geniş bir heyetin eşlik ettiğini belirterek bu heyetin işbirliğinin derinleşmesine dair kararlılığı gösterdiğini vurguladı. Ziyarette Türkiye'nin sağlık vizyonunun Çin ile paylaşılmak istendiği kaydedildi.

Dijital dönüşüm ve salgın yönetimi

Memişoğlu, Kovid-19 salgınına verilen etkin tepkinin Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü gösterdiğini, dijital dönüşümün sistemin en güçlü yanlarından biri olduğunu ifade etti. Tüm sağlık verilerinin e-Nabız gibi ulusal entegre platformlarda dijitale taşındığını, hasta kayıtları, laboratuvar sonuçları ve epidemiyolojik verilerin artık gerçek zamanlı olarak erişilebilir ve takip edilebilir hale geldiğini belirtti. Bu sayede hastalıkların erken teşhisi, kaynakların verimli kullanımı ve hızlı sağlık yönetimi çözümlerinin mümkün olduğu vurgulandı.

Memişoğlu, dijital altyapı ve ortak stratejik işbirliklerinin iki ülke için büyük fırsatlar sunacağını ifade etti.

Biyoteknoloji, klinik araştırmalar ve düzenleyici ortam

Türkiye'nin biyoteknoloji ve klinik araştırmalarda büyük potansiyele sahip olduğunu söyleyen Memişoğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)'nin Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu bir düzenleyici kurum olduğunu, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile eşgüdüm içinde çalıştığını vurguladı. Klinik çalışmaların onay süreçlerinin hızlı ve şeffaf yürütüldüğünü aktardı.

Memişoğlu, TİTCK sayesinde yerli firmaların antibiyotikten biyoteknolojiye kadar geniş alanda üretim yaptığını, ortak klinik araştırmalar planlanabileceğini ve Türk bilim insanları ile Çin'in yenilikçi teknolojilerinin buluşmasının küresel çapta rekabetçi ürünler ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Sağlık hizmeti kapsamı ve önleyici sağlık

Türkiye'de nüfusun tamamına ücretsiz, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulduğunu hatırlatan Memişoğlu, günlük yaklaşık 3 milyon kişinin poliklinik, acil servis, hastanede tedavi ve yatış ile aile hekimliği hizmetlerinden yararlandığını, 1500 hastane, 30 bine yakın aile sağlığı merkezi ve alanında uzman hekim ve sağlık çalışanıyla yılda 1 milyardan fazla kişiye sağlık hizmeti verildiğini aktardı.

Memişoğlu, halk sağlığı ve koruyucu sağlık önceliklerinin ön plana alındığını; bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşviki ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin geliştirilmesinin öncelikli işbirliği alanları olduğunu belirtti. Bizler hastalık değil, sağlık bakanlığıyız ifadeleriyle koruyucu sağlık yaklaşımını vurguladı.

TÜSEB, yerli teknolojiler ve planlanan projeler

Memişoğlu, Türkiye'nin yeni sağlık vizyonunda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)'in ön plana çıktığını, TÜSEB'in biyomedikal mühendislik, genetik, aşı geliştirme ve nanoteknoloji gibi stratejik alanlarda ulusal projeleri koordine ettiğini aktardı. Üniversiteler, hastaneler ve sanayiyle geliştirilen işbirlikleriyle yerli inovasyonun desteklendiği belirtildi.

Türkiye'nin ASELSAN ve TÜSEB işbirliğiyle yerli ve milli kalp akciğer makinesini geliştirdiği; bu donanımın 2026'da sağlık sistemine dahil edileceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca bazı kanser türlerinde kullanılmak üzere CAR T hücre tedavisini yerli imkanlarla üretip sunma planları olduğu kaydedildi.

Geleneksel tıp ve eğitim işbirlikleri

Memişoğlu, Türkiye'nin geleneksel tıp alanında da adımlar attığını, aile hekimlerine akupunktur ve fizyoterapi yetkisi verildiğini belirtti. Çin geleneksel tıbbının gelişmiş olduğunu söyleyen Memişoğlu, bu alanda ortak sempozyumlar ve eğitim programları düzenlenebileceğini ifade etti.

Küresel sağlık için ortak vizyon

Memişoğlu, dijital veri paylaşımı ve yapay zeka destekli salgın öngörü sistemleriyle gelecekteki hastalıkların önlenebileceğini, Türkiye'nin modern altyapısıyla Çin'in üretim kapasitesinin birleşmesinin küresel ilaç pazarında yeni bir kutup oluşturabileceğini belirtti. Bu işbirliğinin milyarlarca insanın sağlığını iyileştirecek ve ekonomik kalkınmayı hızlandıracak potansiyel taşıdığına dikkat çekti.

Çin tarafının değerlendirmesi ve geçmiş bağlantı

Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley Hayçao ise Çin ve Türkiye'nin sağlık alanında güçlü bir işbirliği temeline sahip olduğunu, dijital dönüşüm, biyoteknoloji, ilaç üretimi, geleneksel tıp, sağlık eğitimi ve yapay zeka başta olmak üzere ortak çalışmaların küresel sağlığa katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Memişoğlu, Ley ile 2017'deki Türkiye ziyareti sırasında Pekin Sağlık Komisyonu Başkanı ile İstanbul İl Sağlık Müdürü oldukları döneme ilişkin fotoğrafları hatıra olarak hediye ettiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (solda), Çin'i ziyaretinde bakan düzeyindeki mevkidaşı, Çin hükümetinde sağlık alanından sorumlu Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Başkanı Ley Hayçao (sağda) ile görüştü.