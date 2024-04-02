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Memur maaşları bayramdan önce ödensin talebi

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 00:00
Memur maaşları bayramdan önce ödensin talebi

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda memur maaşlarının bayram öncesine çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Kahveci, memurların bayram öncesinde ortaya çıkacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere her ayın 15'inde ödenen maaşların bayram öncesine alınması gerektiğini belirtti. Bu durumun hem kamu çalışanlarını mutlu edeceğini hem de bayram alışverişlerinin canlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Paylaşımında, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, milletimizin harcamalarının arttığı, alışverişlerin yapıldığı, harçlıkların verildiği özel günlerimizdir" diyen Kahveci, milyonlarca memurun bayram öncesinde maaşlarını alarak huzurlu bir bayram geçirmeyi beklediğini belirtti.

Kahveci, yetkililerden kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamak için maaşların Ramazan Bayramı öncesinde ödenmesi yönünde bir karar almasını talep etti.

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