Memur-Sen: 8. Dönem Toplu Sözleşmede Mutabakat Sağlanan 58 Madde İçin Kurulda Mücadele

Memur-Sen: 8. Dönem Toplu Sözleşme Sürecinde 58 Madde İçin Mücadele

Açıklama: Mutabakata varılan maddelerin kazanıma dönüştürülmesi hedefleniyor

Memur-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde üzerinde mutabakata varılan 58 maddenin kazanıma dönüştürülmesi için kurulda kararlı bir mücadele yürüttüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, kamu işvereninin memur ve emekliyi yok sayan tutumu nedeniyle uzlaşma sağlanamadığı, ancak söz konusu 58 maddenin toplantı tutanağına işlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Memur-Sen'in kamu işvereninin noterliğini yapan Hakem Kuruluna başvurmadığı; fakat kamu işveren tarafının başvurusu üzerine Hakem Kurulu sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Memur-Sen, hakeme üye vermemesi durumunda oluşabilecek tabloda, uzlaşılan ve hakemin önüne giden 58 maddenin yok sayılmasının ve önceki kazanımların akıbetinin belirsizliğe mahkûm edilmesinin kamu görevlileri aleyhine sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

"Bize, 'hakeme üye göndermeyin' diyenler, bizim taşıdığımız sorumluluğu taşımayan, sırtında yumurta küfesi olmayan, mezkur 58 maddeden habersiz olan ya da habersizmiş gibi davranan kesimlerdir. Biz sorumluluk makamında oturan yetkili sendika olarak meseleye tepkisellikle değil akıl ve mantıkla bakıyor, ince eleyip sık dokuyarak hareket ediyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan 58 maddeyi kazanıma dönüştürmek için kurulda mücadele veriyoruz."

Açıklamada, yaşanan sorunun esas kaynağının mevcut sendika yasası olduğu vurgulanarak, bu yasanın çarpıklıkları düzeltilmeden adil bir pazarlık ve tarafsız bir hakem kararının mümkün olmayacağı kaydedildi.

Memur-Sen, yapılması gerekenin öncelikle yeni bir sendika yasasının ivedilikle çıkarılması olduğunu belirtti ve kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini her koşulda savunmaya devam edeceklerini, kimsenin kendilerinden memuru meçhule bırakan yolu seçmelerini beklememesi gerektiğini ifade etti.