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Memur-Sen, Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı Düzenledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı'nın aile kurumuna verdiği önemi vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 17:45
Memur-Sen, Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı Düzenledi

Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı'nda Geleceğe Vurgu

Memur-Sen, aile kurumunu temele alan Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı düzenleyerek, toplumun geleceği adına önemli bir adım attı. Program, Ankara’daki bir otelde gerçekleştirildi.

Aile Yılı ve Toplumsal Değerler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, programda yaptığı konuşmada, ailelerin milletin geleceği için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimiz için ailelerimize ve tabii ki gençlerimize sahip çıkmalıyız" dedi.

Tarıkdaroğlu, Aile Yılı kapsamında birçok sosyal ve kültürel faaliyet yürütüldüğünü belirterek, aile değerlerinin korunmasının önemini dile getirdi.

Dijitalleşme ve Bireyselleşme Riskleri

Programda, dijitalleşme, hızlı tüketim ve bireyselleşmenin insanları aile bağlarından koparma riski taşıdığına dikkat çeken Tarıkdaroğlu, gençlerin bu süreçteki rolüne değinerek, "Gençler, sadece ailelerini korumakla kalmayacak, aynı zamanda toplumu da geleceğe taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Ödül Töreni ve Teşvikler

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, ailenin koruma ve destekleme çalışmalarının toplumsal bütünlük için elzem olduğunu vurgulayarak, gerçekleştirilen programların ülkenin değerlerini güçlendirdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardında, Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı'nın ödül töreni düzenlendi. Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, umre ödülü kazanan gençleri tebrik ederek, hayırlı yolculuklar diledi.

Memur-Sen tarafından Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı düzenlendi. Programda Memur-Sen...

Memur-Sen tarafından Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı düzenlendi. Programda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuşma yaptı.

Memur-Sen tarafından Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı düzenlendi. Programda Memur-Sen...

Memur-Sen tarafından Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı düzenlendi. Programda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuşma yaptı.

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