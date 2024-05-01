Memur-Sen ve TÜRK-İŞ Taksim’de: Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’na gelen Memur-Sen ve TÜRK-İŞ üyeleri, Taksim Anıtı’na çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk konuşmasında, “Bugün Samsun’da toplanarak, 1 Mayısı kutlayacağız. Sembolik olarak çelengimizi bıraktık. Filistin’den Suriye’ye Arakan’dan Afganistan’a akan kan dursun, zulüm son bulsun istiyoruz. Gazze’de 35 binden fazla kardeşimizi katleden Siyonist İsrail ve ABD’yi lanetliyoruz. Bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri, tüm kamu görevlileri olarak emek sömürüsüne de sıfır tolerans diyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ’den Kazancı Yokuşu’na karanfil





TÜRK-İŞ, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakarak 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri andı.

Meydan’da yapılan açıklamada ise “Daha önce burada 1 Mayıs kutladık. İnşallah yasaklama gelecek sene kalkar. Hep birlikte burada 1 Mayıs’ı kutlarız” ifadelerine yer verildi.