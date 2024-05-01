Bist 100
10.045,74 0%
DOLAR
32,45 0,2%
EURO
34,65 0,17%
ALTIN
2.375,96 0,32%

Memur-Sen ve TÜRK-İŞ Taksim’de: Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Memur-Sen ve TÜRK-İŞ üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 12:33
Memur-Sen ve TÜRK-İŞ Taksim’de: Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim Meydanı’na gelen Memur-Sen ve TÜRK-İŞ üyeleri, Taksim Anıtı’na çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk konuşmasında, “Bugün Samsun’da toplanarak, 1 Mayısı kutlayacağız. Sembolik olarak çelengimizi bıraktık. Filistin’den Suriye’ye Arakan’dan Afganistan’a akan kan dursun, zulüm son bulsun istiyoruz. Gazze’de 35 binden fazla kardeşimizi katleden Siyonist İsrail ve ABD’yi lanetliyoruz. Bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri, tüm kamu görevlileri olarak emek sömürüsüne de sıfır tolerans diyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ’den Kazancı Yokuşu’na karanfil

Memur-Sen ve TÜRK-İŞ Taksim’de: Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

TÜRK-İŞ, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakarak 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri andı.

Meydan’da yapılan açıklamada ise “Daha önce burada 1 Mayıs kutladık. İnşallah yasaklama gelecek sene kalkar. Hep birlikte burada 1 Mayıs’ı kutlarız” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Tişörtten şorta onlarca ürün satışta! ŞOK 1 MAYIS aktüel ürünler

Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!

Bu bitkisel kaynak ıspanağı bile solladı! Demir depolarınızı fullemeye hazır olun

Cebinde İstanbulkart taşıyanlara müjde! Yüzde 50 indirim fırsatı açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Cebinde İstanbulkart taşıyanlara müjde! Yüzde 50 indirim fırsatı açıklandı

18-40 yaş arası ehliyeti olanlar dikkat! Sadece saatler kaldı

İki malzemeyi karıştırınca saç boyası oluyor! Kimyasal boyaları unutturan formül

Emeklinin cebinden artık tek kuruş çıkmayacak! Bugünden itibaren ücretsiz oldu

BOTAŞ'tan Mayıs revizesi geldi! Enflasyona inat rahat nefes alma vakti geldi

Tişörtten şorta onlarca ürün satışta! ŞOK 1 MAYIS aktüel ürünler

SSK, bağkur emeklilerine 12.500 TL maaş müjdesi! Kuruşu kuruşuna hesaplandı

Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!

Marketten tereyağı almayı bıraktıran tarif! Evde tereyağı yapmak bu kadar kolaymış

Bu bitkisel kaynak ıspanağı bile solladı! Demir depolarınızı fullemeye hazır olun

Çayın yanına hem lezzetli hem sağlıklı atıştırmalık tarifi! Nohutunuz varsa atıştırmalığınız hazır

Her kahvaltıda yemeden duramayacaksınız! Mis gibi kahvaltının sultanı çemen tarifi