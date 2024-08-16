Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

2025 yılına yaklaşırken milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak ayında alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Temmuz ayında maaşlarına %19.31 oranında zam alan kamu çalışanları, yeni yılın ilk ayında da önemli bir artış bekliyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Ocak ayındaki zam oranı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Bu zammın içinde, geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen %6'lık artış ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon farkı yer alacak.

OCAK AYINDA MEMUR VE EMEKLİLERE ZAM GELECEK

Ocak ayında memur ve memur emeklileri maaşlarına, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına göre %6 oranında zam alacak. Ancak asıl merak edilen, enflasyon farkı ile birlikte bu zammın ne kadar artacağı. Enflasyon farkı, 2024'ün ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranının %10'u aşması durumunda devreye giriyor ve %10'u aşan kısım kadar fark ekleniyor.

Merkez Bankası'nın Ağustos ayında gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, 2024 yıl sonu enflasyon oranı %43.31 olarak tahmin edildi. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon %14.89 olacak ve memur maaşlarına %4.45 oranında enflasyon farkı yansıtılacak. Bu fark, %6'lık Ocak zammı ile birleştirildiğinde, toplam zam oranı %10.71’e yükselecek.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası’nın 2024 yılı enflasyon tahmini, memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı için önemli bir ipucu veriyor. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin orta noktası %38 olarak belirlenmiş durumda. Tahmin aralığının üst bandı ise %42 olarak öngörülüyor. Eğer enflasyon %38 seviyesinde gerçekleşirse, memurlar %6.62 oranında zam alacak. Ancak, tahmin aralığının üst bandı olan %42'lik oran tutturulursa, zam oranı enflasyon farkı ile birlikte %9.70’e ulaşacak.

MESLEKLERE GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI

Ocak ayında yapılacak olan %10.71'lik zam ile birlikte, farklı meslek gruplarında çalışan memurların alacağı yeni maaşlar şu şekilde olacak:





Şube Müdürü (Üniversite Mezunu, 1/4): Mevcut maaş: 59.467 TL → Yeni maaş: 65.835,92 TL

Memur (Üniversite Mezunu, 9/1): Mevcut maaş: 40.817 TL → Yeni maaş: 45.188,50 TL

Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut maaş: 52.568 TL → Yeni maaş: 58.198,03 TL

Öğretmen (1/4): Mevcut maaş: 47.433 TL → Yeni maaş: 52.513,07 TL

Başkomiser (3/1): Mevcut maaş: 58.338 TL → Yeni maaş: 64.586,00 TL

Polis Memuru (8/1): Mevcut maaş: 52.816 TL → Yeni maaş: 58.472,59 TL

Uzman Doktor (1/4): Mevcut maaş: 97.836 TL → Yeni maaş: 108.314,24 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1): Mevcut maaş: 47.909 TL → Yeni maaş: 53.040,05 TL

Mühendis (1/4): Mevcut maaş: 60.663 TL → Yeni maaş: 67.160,01 TL

Teknisyen (Lise Mezunu, 11/1): Mevcut maaş: 42.313 TL → Yeni maaş: 46.844,72 TL

Profesör (1/4): Mevcut maaş: 86.378 TL → Yeni maaş: 95.629,08 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut maaş: 57.243 TL → Yeni maaş: 63.373,73 TL

Vaiz (1/4): Mevcut maaş: 49.582 TL → Yeni maaş: 54.892,23 TL

Avukat (1/4): Mevcut maaş: 57.028 TL → Yeni maaş: 63.135,70 TL

MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILACAK ZAMLAR

Memur emeklileri de Ocak ayında %10.71 oranında zam alacak. Bu oranla birlikte, bazı meslek gruplarındaki emekli maaşları şu şekilde güncellenecek:

Müsteşar (1/1): Mevcut maaş: 63.947,22 TL → Yeni maaş: 70.795,97 TL



Genel Müdür (1/1): Mevcut maaş: 56.597,38 TL → Yeni maaş: 62.658,96 TL

Şube Müdürü (Lisans, 1/4): Mevcut maaş: 26.372,20 TL → Yeni maaş: 29.196,66 TL

Memur (Lisans, 1/4): Mevcut maaş: 21.479,71 TL → Yeni maaş: 23.780,19 TL

Öğretmen (1/4): Mevcut maaş: 26.372,20 TL → Yeni maaş: 29.196,66 TL

Kaymakam (1. Sınıf, 1/4): Mevcut maaş: 37.165,47 TL → Yeni maaş: 41.145,89 TL

Başkomiser (1/4): Mevcut maaş: 27.046,63 TL → Yeni maaş: 29.943,32 TL

Polis Memuru (1/4): Mevcut maaş: 26.594,78 TL → Yeni maaş: 29.443,08 TL

Hemşire (Lisans, 1/4): Mevcut maaş: 26.372,20 TL → Yeni maaş: 29.196,66 TL

Mühendis (1/4): Mevcut maaş: 26.372,20 TL → Yeni maaş: 29.196,66 TL

Teknisyen (Lise, 1/4): Mevcut maaş: 18.933,32 TL → Yeni maaş: 20.961,08 TL

Pratisyen Hekim (1/4): Mevcut maaş: 46.131,31 TL → Yeni maaş: 51.071,97 TL

Profesör (1/4): Mevcut maaş: 50.482,90 TL → Yeni maaş: 55.889,62 TL

İmam-Hatip: Mevcut maaş: 26.372,20 TL → Yeni maaş: 29.196,66 TL

Avukat (1/4): Mevcut maaş: 26.372,20 TL → Yeni maaş: 29.196,66 TL

En Düşük Memur Emekli Aylığı: Mevcut maaş: 17.588,13 TL → Yeni maaş: 19.471,82 TL

Memur ve emekliler, Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri ile maaş zamlarını tam olarak öğrenecek. Buna ek olarak, refah payı gibi ilave düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı da yine aynı dönemde belli olacak. Beklentiler yüksek, gözler ise yeni yılın ilk ayında.

