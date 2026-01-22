Menekşe'de Tekne Çilesi: Balıkçılar İBB'den Kalıcı Çözüm Bekliyor

Küçükçekmece Menekşe'de lodos sonrası biriken kumlar teknelerin denize açılmasını engelliyor; balıkçılar İBB'ye başvurduğunu ancak kalıcı çözüm olmadığını söylüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:12
Menekşe'de Tekne Çilesi: Balıkçılar İBB'den Kalıcı Çözüm Bekliyor

Menekşe'de Tekne Çilesi: Balıkçılar İBB'den Kalıcı Çözüm Bekliyor

Küçükçekmece'de lodos sonrası kum birikintileri tekne çıkışını kapatıyor

Küçükçekmece Menekşe bölgesinde, göl ile denizin birleştiği noktada her lodos sonrasında oluşan ters akıntılar nedeniyle kıyıya yakın alanlarda kum birikintileri meydana geliyor. Bu birikintiler, tekneleri denize açılmak isteyen balıkçılar için büyük sorun yaratıyor; tekneler kumlara takılarak hareket edemez hale geliyor.

Bölge balıkçıları, sorunun yıllardır devam ettiğini ve gerekli önlemler alınmadığını belirtiyor. İddialara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) defalarca şikayette bulunulmasına rağmen yalnızca anlık müdahaleler yapılıyor, kalıcı bir çözüm sağlanmıyor.

Coşkun Tatlıcı yaşanan durumu şöyle anlattı: "Bizim sorunumuz hava durumu ve belediye ile alakalı. Sürekli gel git olayları oluyor, lodos oluyor. Bunlar olunca kanalın içerisi kum doluyor. Sular azalınca da teknelerimiz tehlike yaşıyor. Buraya giriş çıkış yapamıyoruz. Çözümü kanalın ağzına, mendirek, dalgakıran konulabilir. Önlem alınırsa iyi olur. 3 yıldır sonuç alamıyoruz. Günübirlik temizleme yapılıp gidiliyor. O günü kurtarıyor sadece"

Mustafa Gökırmak ise sorunun her yıl tekrarlandığını vurguladı: " Bu sorunu her sene yaşıyoruz. Kanalımızın ağzı her sene tıkanıyor. Lodos ile birlikte kum birikintisi oluyor. Göl akıntı yapıyor. Teknelerimiz her zaman zarar görüyor. Büyükşehiri aradık. Bazı yerleri aradık. Gereken yerlere söyledik başvurular yaptık ama gelen giden yok"

Balıkçılar, kalıcı bir çözüm için mendirek veya dalgakıran gibi yapısal düzenlemeler talep ediyor. Bölgedeki can ve araç güvenliği açısından yetkililerden hızlı ve sürdürülebilir müdahale beklentisi sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

