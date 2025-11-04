Menemen'de 6 Ayda 6 Yeni Tesis: Başkan Aydın Pehlivan 'Her Ay Bir Açılış' Sözüyle

Menemen Belediyesi 6 Ayda 6 Yeni Tesisi Hizmete Açtı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın 'Her ay bir açılış gerçekleştireceğiz.' sözüyle başlatılan projeler, son 6 ayda 6 yeni tesisin açılmasıyla karşılık buldu. Pazar yerinden kafe ve sosyal tesislere, semt polikliniğinden Dijital Deneyim Merkezi'ne kadar geniş bir yelpazede açılışlar yapıldı.

Eser belediyeciliği ve büyük yatırımlar

Menemen Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyünü hizmete açtı ve Ege’nin en büyük kütüphanesinin inşaatında sona yaklaşırken kent genelinde dikkat çeken eser belediyeciliği örnekleri sergilemeye devam ediyor.

Türkelli'de kapalı pazar yeri

Açılışların ilk durağı Türkelli oldu. Menemen Belediyesi, daha önce açtığı Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri, Koyundere Kapalı Pazar Yeri ve Seyrek Kapalı Pazar Yerinin ardından Türkelli Kapalı Pazar Yeri'ni de çevre düzenlemesiyle birlikte hizmete sundu. Bölgeye yakışan tesis, üreticilerin doğrudan tezgah açtığı işlevsel bir pazar olarak öne çıkıyor.

Sağlık yatırımı: Ulukent Semt Polikliniği

Türkelli'nin ardından Ulukent Semt Polikliniği açıldı. Asarlık Aile Sağlığı Merkezi’nin ardından hizmete giren bu tesis; röntgen, poliklinik hizmetleri ve diğer sağlık hizmetleriyle adeta küçük bir hastaneyi andırıyor. Tesis, günlük 500 hasta kapasitesiyle vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.

Aynısefa Sosyal Tesisleri ile sosyal yaşam destekleniyor

Aynısefa Sosyal Tesisleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlk kafe restoran Kent-2’deki Cumhuriyet Parkı içinde, ikincisi ise Menemen Şehir Parkı içinde hizmete alındı. Modern tasarım, hesaplı menüleri ve hijyen anlayışıyla Aynısefa kafeler, sabah kahvaltılarından akşam yemeklerine kadar her saat tercih edilen mekanlar haline geldi.

Haykıran'da manevi açılış: Ahmet Kahraman Camii

Haykıran’daki açılışta dualarla hizmete giren camiye Ahmet Kahraman adı verildi. Menemen Çukurköylü olan ve 60. hükümette Adalet Bakanı olarak görev yapmış Ahmet Kahraman’ın ismini taşıyan caminin açılışında Başkan Pehlivan, 'Rabbim bu camiden ezanı eksik etmesin, cemaatini bol kılsın.' dedi.

Dijital Dönüşüm Merkezi: Cumhuriyete armağan

Menemen Belediyesi tarafından tamamlanan Dijital Deneyim Merkezi, Mermerli Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce Cumhuriyetin 102. yaşına armağan olarak kapılarını açtı. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temasını güçlü görsel efektler ve ses sistemiyle sunan merkez, her yaştan ziyaretçiye milli mücadele dönemini etkileyici bir ambiyansta yaşatıyor.

Açılışlar sürecek

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, gerçekleştirilen açılışların bir son değil daha büyük projelere giden yolun kilometre taşları olduğunu vurguladı. Pehlivan, 'Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne, Menemen’in sadece bir semt ya da bölgesine değil, her bir köşesine hizmet götürerek hemşehrilerimize dokunmanın tarifsiz onurunu yaşıyoruz. Verimli tarım arazileri, üniversitesi, kentleşmesi, sosyal yaşamı, istihdam avantajıyla Menemen her geçen gün sadece İzmir’in değil, bölgemizin çok önemli bir kenti olarak öne çıkıyor. Sosyal yaşamıyla, iş yaşamıyla, eğitime yatırımlarıyla, kadına ve çocuğa verdiği değeriyle Menemen, Türkiye’nin en refah kentleri arasında yerini alma yolculuğuna hız kesmeden devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte yapacağımız yeni açılışlarla da yaşayan ve yaşatan kent mottosunu çok yakıştırdığımız Menemen’imiz, fark oluşturmaya devam edecektir.' dedi.

Menemen Belediyesinin arka arkaya gerçekleştirdiği açılışlar, kentteki yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik kapsamlı bir yatırım programının parçası olarak dikkat çekiyor.

