Menteşe Belediyesi Zabıta'dan Kapsamlı Etiket ve Gramaj Denetimi

Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürüttükleri denetimleri ilçe genelinde yoğunlaştırdı. Amaç, tüketici hakları ve halk sağlığının korunması olarak açıklandı.

Fırın Denetimleri

Geçtiğimiz günlerde yapılan fırın denetimlerinde ekmek gramaj uygunluğu, boneli satış sistemi, hijyen standartları ve Bakanlık onaylı ilaçlanma sertifikalarının varlığı kontrol edildi. Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Zincir Market Kontrolleri

Zincir marketlerde yapılan incelemelerde temel gıda ve tüketim ürünleri detaylı şekilde denetlendi. Kontrollerde reyon ve kasa fiyatlarının uyumu, işyerlerinin ruhsat durumu, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uygunluk, ürün depolama şartları ve ruhsata uygun satış yapılıp yapılmadığı değerlendirildi.

Pazar Yeri Etiket Denetimi

Hafta sonu sosyokültürel alana kurulan pazar yerinde de kontroller yapıldı. Zabıta ekipleri reyonları tek tek gezerek etiket kontrolü gerçekleştirdi; tezgahta etiketsiz ürün satan pazarcılara uyarılar yapılarak ürünlerin etiketlenmesi sağlandı.

Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlere düzenli olarak devam edecek.

