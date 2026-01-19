Menteşe'de Matematik Oyunla Sevdiriliyor: Uluslararası Gençlik Merkezi'ne Yoğun İlgi

Menteşe'de Uluslararası Gençlik Merkezi'nin oyun temelli matematik programı, çocukların analitik düşünme ve özgüvenini artırıyor; veliler olumlu geri dönüş bildiriyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:22
Menteşe'de Matematik Oyunla Sevdiriliyor: Uluslararası Gençlik Merkezi'ne Yoğun İlgi

Menteşe'de Matematik Oyunla Sevdiriliyor

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından Menteşe'de başlatılan matematik eğitimleri, oyun temelli yöntemlerle yoğun ilgi görüyor. Çocuklar derslerde hem eğleniyor hem de analitik düşünme becerilerini güçlendiriyor.

Program ve Yöntemler

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çatısı altında yürütülen programda, klasik ezber yerine oyun temelli öğrenme, görsel materyaller ve uygulamalı çalışmalar ön planda tutuluyor. Sayı kavramından dört işleme, mantık yürütmeden temel geometriye kadar pek çok konu, yaş gruplarına göre özel olarak tasarlanmış etkinliklerle işleniyor.

Etkiler ve Geri Dönüşler

Program kapsamında çocuklar hem bireysel hem de grup çalışmalarına katılıyor; birlikte üretme deneyimiyle özgüven kazanıyor ve sosyal becerilerini geliştiriyor. Eğitimlerin, çocukların akademik başarısının yanı sıra dikkat ve odaklanma süreleri üzerinde de olumlu etkileri olduğu gözlemleniyor. Günlük yaşamla ilişkilendirilen matematik öğretimi, veliler tarafından da takdirle karşılanıyor ve program bölgedeki ailelerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Yetkililer, çocukların çok yönlü gelişimini önemsediklerini vurgulayarak; bilim, sanat, spor ve teknoloji alanlarındaki nitelikli atölye çalışmalarının yıl boyunca sürdürüleceğini ifade etti.

