Menteşe'de Matematik Oyunla Sevdiriliyor: Uluslararası Gençlik Merkezi'ne Yoğun İlgi

Menteşe'de Matematik Oyunla Sevdiriliyor

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından Menteşe'de başlatılan matematik eğitimleri, oyun temelli yöntemlerle yoğun ilgi görüyor. Çocuklar derslerde hem eğleniyor hem de analitik düşünme becerilerini güçlendiriyor.

Program ve Yöntemler

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çatısı altında yürütülen programda, klasik ezber yerine oyun temelli öğrenme, görsel materyaller ve uygulamalı çalışmalar ön planda tutuluyor. Sayı kavramından dört işleme, mantık yürütmeden temel geometriye kadar pek çok konu, yaş gruplarına göre özel olarak tasarlanmış etkinliklerle işleniyor.

Etkiler ve Geri Dönüşler

Program kapsamında çocuklar hem bireysel hem de grup çalışmalarına katılıyor; birlikte üretme deneyimiyle özgüven kazanıyor ve sosyal becerilerini geliştiriyor. Eğitimlerin, çocukların akademik başarısının yanı sıra dikkat ve odaklanma süreleri üzerinde de olumlu etkileri olduğu gözlemleniyor. Günlük yaşamla ilişkilendirilen matematik öğretimi, veliler tarafından da takdirle karşılanıyor ve program bölgedeki ailelerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Yetkililer, çocukların çok yönlü gelişimini önemsediklerini vurgulayarak; bilim, sanat, spor ve teknoloji alanlarındaki nitelikli atölye çalışmalarının yıl boyunca sürdürüleceğini ifade etti.

MUĞLA'NIN MENTEŞE İLÇESİNDE, ULUSLARARASI GENÇLİK MERKEZİ TARAFINDAN BAŞLATILAN MATEMATİK EĞİTİMLERİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. OYUN TEMELLİ YÖNTEMLERLE İŞLENEN DERSLERDE ÇOCUKLAR HEM EĞLENİYOR HEM DE ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR.