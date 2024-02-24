Menzil’de Miras Kavgası Çığ Gibi Büyüyor! Mahkemeye Taşınan Davada Son Durum Ne? Almanya’da Polis Baskını Şoku!

MENZİL TARİKATI İÇİNDEKİ KAOS BÜYÜYOR: MİRAS KAVGASI POLİS VE ADLİYEYİ İŞİN İÇİNE SOKTU
Menzil tarikatında Şeyh Abdulbaki Elhüseyni'nin vefatının ardından, oğulları arasında başlayan miras kavgası cemaati derinden etkiliyor. Muhammed Saki taraftarları, Yalova'daki binanın usulsüz olarak devredildiği gerekçesiyle mahkemeye başvuracaklarını duyurdu. Miras kavgası, Almanya'ya kadar sıçradı ve cemaati bölüyor.
TARİKATIN İKİYE BÖLÜNMESİ
Muhammed Saki Elhüseyni ve diğer kardeşleri arasındaki mal paylaşımı kavgası, uzun süredir perde arkasında devam ederken, artık açıktan yapılmaya başlandı. Menzil'deki ana camide Muhammed Saki isminin kaldırılması, Saki'nin taraftarlarını diğer kardeşlerin taraftarlarından ayırdı. Saki taraftarları bazı binaları polis nezaretinde açarak kullanmaya başladılar.
YALOVA'DA ADLİ SÜREÇ BAŞLIYOR
Yalova'da, miras kavgası adliyeye taşınıyor. Muhammed Saki Elhüseyni'ye bağlı cemaat mensupları, miras kavgasını açıkça dile getirerek adli süreci başlatmaya kararlı.
ALMANYA'DA DÜZEN BOZULDU
Menzil Cemaati içindeki kavganın Almanya'daki dergahlara kadar sıçradığı bildirildi. İki grup arasındaki anlaşmazlık, Alman polisinin müdahalesiyle dergahtan bir grup karyıt grubunun uzaklaştırılmasıyla sonuçlandı.