Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

Menzil’de Miras Kavgası Çığ Gibi Büyüyor! Mahkemeye Taşınan Davada Son Durum Ne? Almanya’da Polis Baskını Şoku!

Menzil tarikatında Şeyh Abdulbaki Elhüseyni'nin vefatından sonra başlayan miras kavgası büyüyerek devam ediyor. Muhammed Saki Elhüseyni ile diğer kardeşleri arasındaki kavga cemaati ikiye böldü ve adliye ve polis de olaya dahil oldu.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 13:20
Menzil’de Miras Kavgası Çığ Gibi Büyüyor! Mahkemeye Taşınan Davada Son Durum Ne? Almanya’da Polis Baskını Şoku!

MENZİL TARİKATI İÇİNDEKİ KAOS BÜYÜYOR: MİRAS KAVGASI POLİS VE ADLİYEYİ İŞİN İÇİNE SOKTU

Menzil tarikatında Şeyh Abdulbaki Elhüseyni'nin vefatının ardından, oğulları arasında başlayan miras kavgası cemaati derinden etkiliyor. Muhammed Saki taraftarları, Yalova'daki binanın usulsüz olarak devredildiği gerekçesiyle mahkemeye başvuracaklarını duyurdu. Miras kavgası, Almanya'ya kadar sıçradı ve cemaati bölüyor.

tarikat

TARİKATIN İKİYE BÖLÜNMESİ

Muhammed Saki Elhüseyni ve diğer kardeşleri arasındaki mal paylaşımı kavgası, uzun süredir perde arkasında devam ederken, artık açıktan yapılmaya başlandı. Menzil'deki ana camide Muhammed Saki isminin kaldırılması, Saki'nin taraftarlarını diğer kardeşlerin taraftarlarından ayırdı. Saki taraftarları bazı binaları polis nezaretinde açarak kullanmaya başladılar.

YALOVA'DA ADLİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Yalova'da, miras kavgası adliyeye taşınıyor. Muhammed Saki Elhüseyni'ye bağlı cemaat mensupları, miras kavgasını açıkça dile getirerek adli süreci başlatmaya kararlı.

ALMANYA'DA DÜZEN BOZULDU

Menzil Cemaati içindeki kavganın Almanya'daki dergahlara kadar sıçradığı bildirildi. İki grup arasındaki anlaşmazlık, Alman polisinin müdahalesiyle dergahtan bir grup karyıt grubunun uzaklaştırılmasıyla sonuçlandı. 

İLGİLİ HABERLER

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara’da Seçim Yarışı Kızışıyor! Cem Küçük, AK Parti’ye Sunulan Anketin Sonuçlarını Açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu Önde
2
Aydın’da Lüks Otelde Kedileri Torbalara Koyup Öldüren Otel Çalışanı İşten Atıldı! Sosyal Medya İsyan Etti!
3
Kripto Parada Vergi Şoku! İşlem Vergisi Alınacak! Piyasaya Sıkı Denetim Geliyor!
4
EYT'yi kaçıranlar üzülmesin! Emeklilikte yeni pencere açıldı: Şartları öğrenen oh çekecek
5
İstanbul Seçim Anketleri: İmamoğlu ve Kurum Arasındaki Yarış Kızışıyor
6
Menzil’de Miras Kavgası Çığ Gibi Büyüyor! Mahkemeye Taşınan Davada Son Durum Ne? Almanya’da Polis Baskını Şoku!
7
Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Kurultayı’na Video Mesaj Gönderdi: Türkiye ve Bulgaristan Müttefik ve Dost

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

Ev sahibi olmak isteyenler yaşadı! 81 ilde geri ödemesiz 500 bin TL nakit para: Devletten dev kıyak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni personellere kapıları açtı! 2022 KPSS puanı olanlara iş fırsatı

Sadece 11.000 TL’ye tarlasını satın alacaksınız! Yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat duyuruldu

Aracı benzinli ve motorinli olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına okkalı indirim!

Şipşak tatlı arayanlara tembel gelin tatlısı tarifi! Lezzetini tadan tarifini isteyecek

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Sınavsız büro personeli alımı başladı! Kimliğini, belgesini alan kadrolu işi kapacak