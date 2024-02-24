Menzil’de Miras Kavgası Çığ Gibi Büyüyor! Mahkemeye Taşınan Davada Son Durum Ne? Almanya’da Polis Baskını Şoku!

Menzil tarikatında Şeyh Abdulbaki Elhüseyni'nin vefatından sonra başlayan miras kavgası büyüyerek devam ediyor. Muhammed Saki Elhüseyni ile diğer kardeşleri arasındaki kavga cemaati ikiye böldü ve adliye ve polis de olaya dahil oldu.