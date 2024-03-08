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Meral Akşener’den Önemli Açıklamalar: İYİ Parti’nin Gelecek Vaadi

Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarla bir araya gelerek, Atatürk’ün Türk kadınına tanıdığı hakların sadece bir lütuf değil, aynı zamanda bir görev olduğunu belirtti. Akşener, bu görevi daha da ileriye taşıma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 13:27
Meral Akşener’den Önemli Açıklamalar: İYİ Parti’nin Gelecek Vaadi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Kuğulu Park'ta kadınlarla buluştu. Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadınlarının dünyadaki hemcinslerine göre daha önce bazı haklara sahip olduğunu belirtti. Teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bile kadın hakları ihlallerinin devam ettiğini ifade eden Akşener, savaşlarda öncelikle kadın ve çocukların eziyet gördüğünü vurguladı.

Meral Akşener, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistan'daki kamplarda yaşananları, Çin devletinin yaptığı zulümleri hatırlatmak isterim. Gazze'de çoluğunu çocuğunu kaybeden kadınlara dikkati çekmek isterim. Çocuğunu besleyemediği için en büyük acıları çeken kadınlara dikkati çekmek isterim. Dünyadaki bu zulümler nedense önce kadınlara, onlarla beraber çocuklara geliyor."

Atatürk'ün, Türk kadınına tanıdığı hakları lütuf olarak vermediğini, aynı zamanda bir görev yüklediğini belirten Akşener, "Bu görevi daha ileri taşımayı, İYİ Parti Genel Başkanı olarak, sizlere söz olarak vermek isterim. Yaşasın kadınlar." dedi.

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