Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor: Gençlik, Spor ve Eğitimde Yeni Dönem

Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor

Konya’nın Meram ilçesinin vizyon projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), 2025’te düzenlediği yüzlerce etkinlik ve binlerce gence ulaşan çalışmalarıyla dikkat çekti. Proje, 2026 yılına da dolu dolu ve kapsayıcı bir programla giriyor.

MEGA: Gençlik, eğitim ve sporun merkezi

Meram Belediyesi tarafından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen MEGA, okul öncesinden üniversite gençliğine kadar geniş bir yaş grubuna yönelik etkinlik ve eğitim programlarıyla ilçede bir gelişim seferberliği başlattı.

Akademik ve fiziksel gelişimde bütüncül yaklaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Gençliğe Yönelik Yapılan "Eğitim, Spor, Kültür, Sanat, ve Yayıncılık Faaliyetleri" dalında ödül alan MEGA, akademik başarının yanı sıra fiziksel gelişimi de önceliklendiren bir model benimsedi. Doğa Okulu ve Trafik Eğitimi gibi uygulamalı programlarla çocukların bilinçlenmesi ve öğrenirken eğlenmesi sağlandı.

Akıl ve zekâ oyunları yarışmaları, Bilim Kurdu bilgi yarışmaları, spor turnuvaları, e-spor organizasyonları ile MEGA BilFest Proje Sergisi gibi etkinlikler, MEGA’nın zengin etkinlik yelpazesinin öne çıkan başlıkları oldu. Yaz ve kış dönemlerine yayılan spor faaliyetleriyle gençlerin fiziksel gelişimine de yatırım yapıldı.

Değerler, yayınlar ve sürekli eğitim

MEGA projeleri, çocukların ahlaki ve karakter gelişimini destekleyerek milli ve manevi değerlerle buluşturmayı hedefliyor. Ramazan, İlk Orucum İlk İftarım, İzcilik faaliyetleri, Bizim Çocuk ve Bilim Kurdu dergileri gibi yayın ve etkinliklerle öğrencilerin bilimsel merakı ve sorgulayıcı yönleri canlı tutuldu.

2026 programında ise MEGA atölyeleri, yaz okulları, yaz ve kış spor okulları, Erasmus+ proje yazma eğitimleri ve mahalle bazlı sportif etkinlikler yer alacak; böylece Meramlı çocuklar ve gençlerin hayatına daha geniş bir dokunuş sağlanacak.

Başkan Kavuş: "Geleceğe yatırımımız sürecek"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Gelişim Akademisi’nin yalnızca bir eğitim projesi olmadığını, aynı zamanda geleceği inşa eden güçlü bir gençlik yatırımı olduğunu vurguladı. Kavuş, MEGA’nın Meram’da çocukların ve gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran, onları sporla, bilimle, kültürle ve değerlerle buluşturan örnek bir proje haline geldiğini belirtti.

Başkan Kavuş, "MEGA 2026 yılında da daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha nitelikli programlarla yoluna kararlılıkla devam edecek" sözleriyle projenin yeni dönemdeki iddiasını özetledi.

