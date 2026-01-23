Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor: Gençlik, Spor ve Eğitimde Yeni Dönem

Meram Gelişim Akademisi (MEGA), 2025’teki yoğun faaliyetlerin ardından 2026’ya kapsamlı bir programla giriyor; eğitim, spor ve gençlik odaklı projeler genişliyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:31
Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor: Gençlik, Spor ve Eğitimde Yeni Dönem

Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor

Konya’nın Meram ilçesinin vizyon projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), 2025’te düzenlediği yüzlerce etkinlik ve binlerce gence ulaşan çalışmalarıyla dikkat çekti. Proje, 2026 yılına da dolu dolu ve kapsayıcı bir programla giriyor.

MEGA: Gençlik, eğitim ve sporun merkezi

Meram Belediyesi tarafından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen MEGA, okul öncesinden üniversite gençliğine kadar geniş bir yaş grubuna yönelik etkinlik ve eğitim programlarıyla ilçede bir gelişim seferberliği başlattı.

Akademik ve fiziksel gelişimde bütüncül yaklaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Gençliğe Yönelik Yapılan "Eğitim, Spor, Kültür, Sanat, ve Yayıncılık Faaliyetleri" dalında ödül alan MEGA, akademik başarının yanı sıra fiziksel gelişimi de önceliklendiren bir model benimsedi. Doğa Okulu ve Trafik Eğitimi gibi uygulamalı programlarla çocukların bilinçlenmesi ve öğrenirken eğlenmesi sağlandı.

Akıl ve zekâ oyunları yarışmaları, Bilim Kurdu bilgi yarışmaları, spor turnuvaları, e-spor organizasyonları ile MEGA BilFest Proje Sergisi gibi etkinlikler, MEGA’nın zengin etkinlik yelpazesinin öne çıkan başlıkları oldu. Yaz ve kış dönemlerine yayılan spor faaliyetleriyle gençlerin fiziksel gelişimine de yatırım yapıldı.

Değerler, yayınlar ve sürekli eğitim

MEGA projeleri, çocukların ahlaki ve karakter gelişimini destekleyerek milli ve manevi değerlerle buluşturmayı hedefliyor. Ramazan, İlk Orucum İlk İftarım, İzcilik faaliyetleri, Bizim Çocuk ve Bilim Kurdu dergileri gibi yayın ve etkinliklerle öğrencilerin bilimsel merakı ve sorgulayıcı yönleri canlı tutuldu.

2026 programında ise MEGA atölyeleri, yaz okulları, yaz ve kış spor okulları, Erasmus+ proje yazma eğitimleri ve mahalle bazlı sportif etkinlikler yer alacak; böylece Meramlı çocuklar ve gençlerin hayatına daha geniş bir dokunuş sağlanacak.

Başkan Kavuş: "Geleceğe yatırımımız sürecek"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Gelişim Akademisi’nin yalnızca bir eğitim projesi olmadığını, aynı zamanda geleceği inşa eden güçlü bir gençlik yatırımı olduğunu vurguladı. Kavuş, MEGA’nın Meram’da çocukların ve gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran, onları sporla, bilimle, kültürle ve değerlerle buluşturan örnek bir proje haline geldiğini belirtti.

Başkan Kavuş, "MEGA 2026 yılında da daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha nitelikli programlarla yoluna kararlılıkla devam edecek" sözleriyle projenin yeni dönemdeki iddiasını özetledi.

KONYA'NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİNİN GENÇLİK, EĞİTİM VE SPOR ALANINDAKİ VİZYON PROJESİ MERAM...

KONYA'NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİNİN GENÇLİK, EĞİTİM VE SPOR ALANINDAKİ VİZYON PROJESİ MERAM GELİŞİM AKADEMİSİ (MEGA), 2025 YILINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YÜZLERCE ETKİNLİK VE BİNLERCE GENCE DOKUNAN ÇALIŞMALARIYLA GÖZ DOLDURDU.

KONYA'NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİNİN GENÇLİK, EĞİTİM VE SPOR ALANINDAKİ VİZYON PROJESİ MERAM...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor: Gençlik, Spor ve Eğitimde Yeni Dönem
2
Dr. Özgür Ecemiş'ten Sirozdan Korunma Önerileri
3
Erdoğan'ın 24 Ocak Aydın Ziyareti: Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Tedbirler
4
Hakan Ülken Karaçi'de EİT TSO ve Sürdürülebilir Turizm Forumu'nu Temsil Etti
5
Siirt’te UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
6
HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a Vefa Açıklaması
7
Kayseri Büyükşehir’den kırsalda 106 proje: 97 milyon 628 bin TL’lik çocuk ve spor yatırımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları