Mercek-11 operasyonları ile 74 ilde 1124 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığıyla mücadele için 74 ilde yapılan Mercek-11 operasyonlarında 1124 kişiyi gözaltına aldıklarını, 749 ruhsatsız tabancaya el koyduklarını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, organize suç örgütlerinin ve onlara silah sağlayanların izini sürdüklerini söyledi. Bu doğrultuda il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri, 4 gün içinde 74 ilde aynı anda "Mercek-11" operasyonları gerçekleştirdi.
Yerlikaya, operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkı tabanca, 26 uzun namlulu silah, 164 ruhsatsız av tüfeği bulunduğunu, 1124 kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi.
Operasyon kapsamında; İstanbul'da 198 kişi gözaltına alındı. Bunun yanı sıra İstanbul'da yürütülen operasyonlarda 4 tüfek ele geçirildi. İzmir'de yürütülen operasyonlarda ise 72 kişi ele geçirilirken 59 tabanca ve 1 tüfek bulundu. Operasyonun Adana tarafında 69 şüpheli tutuklandı ve 58 tabanca ile 1 tüfek yakalandı.
Yine operasyon kapsamında; Ankara'da 43 gözaltı ve 40 tabanca ele geçirildiği Konya'da ise 55 kişi yakayı ele verirken beraberinde 34 tabanca yakalandığı bilgisini ulaşıldı.