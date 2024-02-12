Mercek-11 operasyonları ile 74 ilde 1124 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılığıyla mücadele için 74 ilde yapılan Mercek-11 operasyonlarında 1124 kişiyi gözaltına aldıklarını, 749 ruhsatsız tabancaya el koyduklarını duyurdu.

Mercek-11 operasyonları ile 74 ilde 1124 gözaltı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, organize suç örgütlerinin ve onlara silah sağlayanların izini sürdüklerini söyledi. Bu doğrultuda il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri, 4 gün içinde 74 ilde aynı anda "Mercek-11" operasyonları gerçekleştirdi. 

Yerlikaya, operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkı tabanca, 26 uzun namlulu silah, 164 ruhsatsız av tüfeği bulunduğunu, 1124 kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi.

Operasyon kapsamında; İstanbul'da 198 kişi gözaltına alındı. Bunun yanı sıra İstanbul'da yürütülen operasyonlarda 4 tüfek ele geçirildi. İzmir'de yürütülen operasyonlarda ise 72 kişi ele geçirilirken 59 tabanca ve 1 tüfek bulundu. Operasyonun Adana tarafında 69 şüpheli tutuklandı ve 58 tabanca ile 1 tüfek yakalandı.

Yine operasyon kapsamında; Ankara'da 43 gözaltı ve 40 tabanca ele geçirildiği Konya'da ise 55 kişi yakayı ele verirken beraberinde 34 tabanca yakalandığı bilgisini ulaşıldı.

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