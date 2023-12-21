Merkez Bankası'ndan beklenen faiz kararı: Atış devam edecek mi? Piyasalar faiz hareketini bekliyor

21 Aralık'ta (bugün) saat 14.00'te PPK faiz oranını belirleyecek. PPK, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, politika faizi olarak belirlediği ve geçen ay yüzde 40'a yükselttiği için, son 6 toplantıda toplam 3150 baz puanlık faiz artırımı yapmış oldu. Son 3 toplantıda da arka arkaya 500 baz puanlık faiz yükseltimi kararı verdi. Bugün de faizlerin yukarı çekilmesi bekleniyor ancak PPK'nın artık yavaşlayacağı tahmin ediliyor.





14 ekonomistin katıldığı AA Finans anketinde, politika faizinde 250 baz puanlık bir artış beklentisi ortaya çıktı. Anket sonuçlarına göre, politika faizi için yüzde 42.5 ile yüzde 45 arasında bir tahmin yapan ekonomistler, 250 ila 500 baz puan arasında bir faiz artırımı öngördü.

Bloomberg HT anketine göre, 24 kurumun medyan tahmini, faizin 250 baz puan yükselerek yüzde 42.5 olacağı yönündeydi. En yüksek tahmin yüzde 45, en düşük tahmin ise yüzde 42.5'ti. Ankette ayrıca 20 kurum, 2024 yılında faizin zirve yapacağı tahminini paylaştı. Buna göre, 2024 yılında politika faizi için zirve beklentisi yüzde 45'ti. 2024 zirve tahminleri, en yüksek yüzde 45, en düşük yüzde 42.5 olarak gerçekleşti.

Foreks Haber anketinde de bugünkü toplantı için medyan tahmin, faizin 250 baz puan yükseltilerek yüzde 40'tan yüzde 42.5'a çıkarılacağı şeklindeydi. Ekonomistler, son toplantıda verilen yavaşlama mesajı nedeniyle parasal sıkılaştırmanın hızının düşebileceği ve artışın daha ılımlı olabileceği görüşündeydi. Foreks Haber anketine katılan 22 ekonomistin hepsi faizin artacağını tahmin etti. En yüksek tahmin yüzde 45, en düşük tahmin yüzde 42.5'ti. 22 ekonomistten 21'i 250 baz puan, 1'i ise 500 baz puan faiz artırımı bekledi.

YAVAŞLATABİLİR

Yabancı uzmanlar da toplantı öncesi beklentilerini paylaştı. Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin son toplantıda politika faizini 500 baz puan yükselterek yüzde 40'a getirdiğini ve dezenflasyon için gerekli parasal sıkılığa yaklaşıldığını açıkladığını hatırlattı. Buna göre parasal sıkılaştırmanın hızının azalabileceğini ve sıkılaştırma döngüsünün yakında sona erebileceğini söyleyen Drimal, bu yönlendirme doğrultusunda TCMB'nin sıkılaştırma hızını aralık ayı toplantısında yavaşlatabileceğini belirtti. Drimal, bankanın politika faiz oranını 250 baz puan yükselterek yüzde 42.5'e getireceği tahmininde bulundu.

TCMB'nin ocak ayında bir 250 baz puanlık artış daha yaparak politika faizini yüzde 45'e çıkarabileceğini ifade eden Drimal, enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 68'e ulaştıktan sonra hızla gerileyerek 2024 sonunda yüzde 39'a ineceğini aktardı.

'YETERLİ SEVİYEDE' MESAJI VERİLEBİLİR

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin beklenen faiz artırımına, bankanın resmen faiz oranlarının yeterli seviyede olduğunu duyurmasının eşlik edebileceğini dile getirdi. Nominal olarak TL'de çok cazip bir carry trade imkanı bulunduğunu kaydeden Matys, ancak reel olarak bakıldığında TL'nin carry trade yatırımcıları için henüz yeterli seviyede olmadığını söyledi.

Bu durumun Türkiye'de enflasyonun yılın ilk yarısında sonunda zirve yaptıktan sonra düşmeye başlamasıyla değişebileceğini belirten Matys, bunun da Fed'in 2024'ün ikinci yarısında faiz artırımına gideceği zamana denk gelebileceğini ifade etti.