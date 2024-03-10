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Merkez Bankası, Seçim Sonrasında Değişikliklere Gidiyor: Olağanüstü Genel Kurul 28 Mart'ta Toplanacak

Seçim sonrasında finansal politikalarda değişikliklere imza atan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul düzenleme kararı aldı. Toplantı, 28 Mart tarihinde bankanın merkezinde gerçekleştirilecek. Davet ilanı resmi web sitesinde yayımlandı

Yayın Tarihi: 10.03.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 13:26
Merkez Bankası, Seçim Sonrasında Değişikliklere Gidiyor: Olağanüstü Genel Kurul 28 Mart'ta Toplanacak

TCMB, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Düzenliyor: Nisan Ayındaki Değişikliklere Onay Aranacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), seçim sonrası gerçekleştirdiği bir dizi değişiklik sonrasında 28 Mart'ta Olağanüstü Genel Kurul düzenleme kararı aldı. Genel Kurul toplantılarının Nisan ayında yapılmasını öngören bu karar, Banka Esas Mukavelesi'nde bir değişiklik içeriyor. TCMB, davet ilanını bankanın resmi web sitesinde yayımladı.

Değişiklikle İlgili Önemli Detaylar:

Banka Esas Mukavelesi'nin 14. maddesinin (A) fıkrasının ikinci bendindeki değişiklik, Genel Kurul'un her yılın Nisan ayı içinde toplanabilmesine olanak tanıyacak şekilde yapılacak. Mevcut durumda, "Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır." hükmü, "Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır." olarak değiştirilecek.

Toplantıya katılım, pay sahipleri veya temsilcileri için iki şekilde gerçekleşecek. Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığıyla veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılım mümkün olacak.

Toplantı Gündemi:

28 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'te gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında düzenlenecek. Toplantının gündemi ise şu başlıkları içerecek:

Değişiklik önerisinin oylanması ve onaylanması.

Diğer gündem maddeleri.

Banka, Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin detayları davet ilanında paylaştı.

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