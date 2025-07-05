Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Milyonlarca vatandaşın ve yatırımcının kaderini ay ay etkilemeye devam eden Merkez Bankası politika faizi kararları, yakından takip ediliyor. Temmuz ayına girdikçe, Merkez Bankası toplantısı tarihi hakkında sorular artmaktadır. Peki, Temmuz ayında Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararı Ne Zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 24 Temmuz 2025 saat 14.00'te bu ayki faiz kararını kamuoyuyla paylaşacak. Alınacak bu karar, sadece ekonomik aktörler için değil; kredi borcundan mevduat getirisine, döviz kurundan hisse senedi piyasasına kadar geniş bir finans alanını etkileyecek.

Haziran Ayı Pas Geçilmişti

Hatırlanacağı üzere, TCMB Para Politikası Kurulu, haziran ayındaki toplantısında politika faizini %46 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı. Bu karar, piyasalarda genel olarak beklentiler dahilinde karşılanmıştı. Ancak karar metninde verilen mesajlar, Temmuz toplantısı için beklentilerin çeşitlenmesine yol açtı. Enflasyonla mücadeledeki kararlılık vurgusu ve sıkı para politikasının devam edeceği yönündeki ifadeler, ekonomistlerin "faiz indirimi için henüz erken" yorumunu yapmasına neden oldu.

Enflasyon Verileri

Temmuz ayı faiz kararını etkileyecek en önemli veri enflasyon rakamları olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, haziran ayında yıllık enflasyonun bir miktar gerileme kaydettiği gözlemlendi.

Temmuz Politika Faiz Kararı

Bir kısım analist, Merkez Bankası'nın bu toplantıyı da pas geçerek faizi sabit tutacağını öngörürken, azımsanmayacak bir kesim ise 25 ila 100 baz puan arasında sembolik bir faiz indirimi bekliyor.