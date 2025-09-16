Mersin Açıklarında 28 bin 500 Paket Tütün Çubuğu Ele Geçirildi
Operasyon ve İnceleme
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında elektronik sigaralarda kullanılan 28 bin 500 paket tütün çubuğu ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, Cerenler Sahili açığında şüpheli paketler olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Anamur Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla sudaki paketlerde inceleme yapan ekipler, toplam 28 bin 500 paket tütün çubuğu tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
