Mersin Anamur'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahale!

Mersin Anamur'da Orman Yangını Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Aşağı Kükür Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine bölgedeki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ele alındı. Yangının hızla yayıldığı öğrenildi.

Bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler ile yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor. Ekiplerin müdahalesi tüm hızıyla devam ederken, bölgedeki vatandaşlar da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yangının söndürülmesi için çalışmaların ne zaman sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

