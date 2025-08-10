DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.806.420,78 -1,27%

Mersin Anamur'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahale!

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 12:01
Mersin Anamur'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahale!

Mersin Anamur'da Orman Yangını Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Aşağı Kükür Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine bölgedeki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından ele alındı. Yangının hızla yayıldığı öğrenildi.

Bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve arazözler ile yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor. Ekiplerin müdahalesi tüm hızıyla devam ederken, bölgedeki vatandaşlar da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yangının söndürülmesi için çalışmaların ne zaman sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Boğazı'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
2
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek
3
Şırnak'ta Şehit Oğluna Duygusal Doğum Günü Sürprizi
4
Mersin Limanı'nda 587 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
5
Van'da 43 Şüpheli Kaçakçılık Operasyonlarında Yakalandı
6
İstanbul'dan Ankara'ya Gazze'ye Destek Yürüyüşü Başladı
7
Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı