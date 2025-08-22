Mersin Davultepe'de Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavruları Denizle Buluşuyor

Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı kumsalında, mayıs ayından itibaren yuvalayan anaç kaplumbağaların yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denize ulaşmaya devam ediyor.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Mahmut Ergene ve MEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin gözetimindeki yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaştı.

Koruma çalışmaları ve yuva sayısı

Mahmut Ergene, Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu vurgulayarak, mayıs ve haziran aylarında yumurtlayan anaçların yavrularının yuvalarından çıkışının sürdüğünü söyledi.

Ergene şöyle konuştu: "Eylül ayının sonuna kadar yavru çıkışlarının olacağını bekliyoruz. Şu sıralar anaç kaplumbağaların çıkışları durdu. Ağustos sonuna kadar belki birkaç yuva daha olabilir ama yavru çıkışlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl Davultepe kumsalında 250 yuva bulunuyor. Gün geçtikçe yuva sayısı artış göstermekte. Bunu, yıllardır gerçekleştirdiğimiz koruma çalışmalarının bir meyvesi olarak görmekteyiz."

Kirlilik uyarısı ve çağrı

Ergene, Davultepe kumsalında kirlilik yükünün fazla olduğunu belirterek, "Biraz önce yuvanın içerisinden ayakkabı çıktı. Plastik şişeler, metal kutular ve çok sayıda katı atıkla karşılaşıyoruz. 100. Yıl Tabiat Parkı beton blokların arasında sıkışmış saklı cennet gibi. Uydu görüntüsünden tabiat parkına baktığımız zaman şehrin merkezinde kalmış resmen akciğer görevi yapan bir organ gibi, yeşiliyle ve mavisiyle işlevini yerine getiren doğal bir alan." dedi.

Ergene, bölgeyi kullanan vatandaşlardan kaplumbağa yuvalarına karşı duyarlı olmalarını istedi ve yavru çıkışları sırasında hayvanların rahatsız edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluşmaya devam ediyor. Anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavruların yumurtadan çıkışları sürüyor.