Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta

Mersin Toroslar'da park halindeki araçta tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın ailesi, evlatlarını kaybetmenin acısını yaşıyor; şüpheliler gözaltında.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:27
Olayın detayları

Toroslar ilçesinde 31 Ağustos tarihinde, park halindeki bir otomobilde tabancayla vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın ölümü, kentte derin üzüntüye yol açtı. Olayın ardından Akbelen Mahallesi'ndeki ailenin evinin önüne taziye çadırı kuruldu ve yakınları ile vatandaşlar aileye başsağlığı dilemek için çadıra akın etti.

Soruşturma ve gözaltılar

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emniyet ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. (19), yanında bulunan N.Ç. (20) ve M.Z. (28)'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapılan araştırmada, zanlıların Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafındaki otluk alana, ardından saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edildi. Derenin üst tarafındaki alanda yapılan incelemede kan izleri bulundu.

Şüphelinin iddiası

Soruşturma kapsamında, zanlı Hüseyin Arda Ş.'nin, asker eğlencesinden döndükleri sırada araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu belirtilen ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olay sırasında hastaneye götürülen Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailenin tepkisi

Aile yakınları, zanlıların hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını istediklerini vurguluyor. Anne Gülten Tan, gazetecilere olay günü yaylada olduğunu ve kızının en son asker eğlencesine gittiğini söylediğini belirtti. Tan, kızının ölüm haberini alınca duyduğu acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Çiçeğimi benden kopardılar. Ben bittim. Çocuğumun hayatını söndürdüler. Arkadaşları arabada katletmiş. Başka çocuklar, çiçekler solmasın. Çocuğum gitti, başka annelerin yüreği yanmasın. O benim yoldaşım, sırdaşım, arkadaşım, her şeyimdi."

Cenaze

Akbelen Mahallesi'nde park halindeki otomobilde öldürüldüğü tespit edilen Hiranur Nilgün Aygar'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mersin'de otomobilde tabancayla vurularak öldürülen Hiranur Nilgün Aygar'ın ailesi, 16 yaşındaki evlatlarını kaybetmenin acısını yaşıyor. Anne Gülten Tan, gazetecilere açıklamada bulundu.

