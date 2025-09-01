Mersin'de 16 Yaşındaki Kız Otomobilde Silahla Ölü Bulundu — 3 Gözaltı

Mersin'de 16 yaşındaki kız otomobilde silahla ölü bulundu

Toroslar / Akbelen Mahallesi

Bugün gelen ihbar üzerine Akbelen Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu bildirildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, 16 yaşındaki kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Aygar'ın, "otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını" iddia eden Arda Ş. (19) ile yanında bulunan N.Ç. (20) ve M.Z. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Aygar'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.