Mersin'de 23 Kilo Skunk Ele Geçirildi: 3 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Skunk Operasyonu: 23 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyonda, bir minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Serbest Bölge Gişeleri'nde gerçekleştirdiği kontroller sırasında bir minibüsü durdurdu.

Yapılan aramalarda, minibüs içinde yün çuvallarına gizlenmiş skunk maddesi bulunarak 23 kilo 654 gram ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.E, F.S, A.E. ve R.Ç. adlı 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların Durumu

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik önüne çıkarılan M.E, F.S. ve A.E. tutuklanırken, R.Ç. serbest bırakıldı.

Mersin Emniyeti, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen bu tür operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Mersin'de minibüste yün çuvallarına gizlenmiş 23 kilo 654 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.