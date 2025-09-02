Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 8 zanlı adliyede

Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap operasyonu: 8 zanlı adliyede

Gözaltılar tamamlandı, soruşturma sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince yürütülen operasyonlarda 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 8 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlar, dün Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde düzenlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildiği ve ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildiğini ve ele geçirilen hap sayısına ilişkin bilgiyi duyurdu.