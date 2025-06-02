Mersin'de 4 Yıl Önceki Cinayetle İlgili 2 Zanlıdan Biri Tutuklandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 4 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

20 Aralık 2021 tarihinde Gülnar'ın Kuskan Mahallesi'nde, ilk başta traktör kazası olarak değerlendirilen bir ölüm olayında incelemeler yapıldı. Olay yerindeki otopsi sonucunda, kurbanın vücudunda 2 adet ateşli silaha ait mermi girişi tespit edilmesi sonucunda, Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet soruşturması başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları neticesinde, cinayetin meydana geldiği anlaşılırken, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal bulgular ve tanık ifadeleri aracılığıyla olayla bağlantılı iki şüpheli belirlendi. Zanlıların evlerine yapılan operasyonda yakalanarak jandarmaya götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişinin 4 yıl önce öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.