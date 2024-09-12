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Mersin'de 7 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Başladı

Mersin'de 4 ili etkileyen 7 büyüklüğündeki deprem tatbikatı, arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:11
Mersin'de 7 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Başladı

Mersin'de Deprem Tatbikatı!

Mersin'de, merkez üssü Tarsus olan 7 büyüklüğündeki depremin tatbikatı başladı. Bu tatbikat, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenleniyor.

Senaryo Gereği 4 İli Etkileyen Deprem

Tatbikata Mersin, Niğde, Adana ve Konya gibi illerden 1500 arama kurtarma personeli ve 300 araç katıldı. Enkazlarda tahliye çalışmaları sürerken, 23 afet grubundan ekipler de destek sağladı.

Koordineli Arama Kurtarma Çalışmaları

Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde yıkılan bir okulda yaralılar, ekipler tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan afetzedeler ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Vali Pehlivan'ın Değerlendirmeleri

Vali Ali Hamza Pehlivan, tatbikatın gerçek bir deprem senaryosuna benzer biçimde yürütüldüğünü belirtti. "Gerçekçi ve titizlikle çalışan ekibimiz, tatbikat süresince görevini yerine getiriyor" dedi.

Tatbikatların Önemi

Pehlivan, tatbikatların, olası bir afette hangi kurumun nasıl ve ne zaman müdahale edeceğini öngörmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. "Ne kadar etkin tatbikat yapılırsa, deprem sonrası yaraların sarılması o kadar başarılı olabilir" ifadelerini kullandı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı....

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. ...

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. ...

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. ...

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. ...

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. ...

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. ...

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. ...

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. ...

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. ...

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. ...

Mersin'de senaryo gereği 4 ilin etkilendiği 7 büyüklüğündeki depremin bölgesel tatbikatı başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, senaryo gereği merkez üssü Tarsus ilçesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte çeşitli enkazlarda yapılan tahliye çalışmalarına 23 afet grubundan 1500 personel ve 300 araç katıldı. Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan bir okulun enkazındaki yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı.

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