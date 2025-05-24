Mersin'de 9 Kilo 442 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyonda 9 kilo 442 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik bir çalışma yürüttüğünü açıkladı. Operasyon sırasında şüpheli K.A.'nın evine baskın düzenlendi.

Yapılan aramada, sadece uyuşturucunun değil, aynı zamanda hassas terazi, tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 375 bin 800 lira da ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A., işlemler için emniyete götürüldü. Bu gelişmeler, bölgede artan uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 9 kilo 442 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.