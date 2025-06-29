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Mersin'de Ağaçlık Alanda Yangın: Hava ve Kara Ekipleri Seferber Oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 15:08
Mersin'de Ağaçlık Alanda Yangın: Hava ve Kara Ekipleri Seferber Oldu

Mersin'de Ağaçlık Alanda Yangın!

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle ortaya çıkan alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbarın ardından olay yerine hızlıca müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri ve 11 arazöz yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Ekiplerin en kısa sürede yangını kontrol altına alması bekleniyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan...

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan...

Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

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