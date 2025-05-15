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Mersin'de Almanları Dolandıran 10 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de, Alman vatandaşlarını dolandırdığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonun detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:26
Mersin'de Almanları Dolandıran 10 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu

Mersin'de, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da ikamet eden kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan N.A. isimli şahsın, yaşlıları hedef alarak haksız kazanç sağlayan bir çağrı merkezi kurduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Dikkat Çeken Taktikler

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çağrı merkezindeki şüphelilerin, telefonla aradıkları Alman vatandaşlarına elektrik ve doğal gaz aboneliklerini daha uygun fiyatlarla sunacaklarını vaat ettiklerini, ancak bu kişileri daha pahalı tarifelere geçiş yaptırdıklarını belirledi. Şüphelilerin, bu işlem karşılığında bazı şirketlerden müşteri başına komisyon aldıkları tespit edildi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Eşyalar

Gerçekleşen operasyonda, N.A. ve şirketin sorumlu müdürü M.B.H. dâhil olmak üzere, 2'si yabancı uyruklu toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, operasyon süresince şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda 13 cep telefonu, 8 bilgisayar, 3 tablet, 13 bilgisayar kasası, kamera kayıt cihazı, dokümanlar ve toplamda 31 bin 800 avro para ele geçirdi.

Mersin'de kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da ikamet eden kişileri dolandırdıkları...

Mersin'de kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da ikamet eden kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 13 cep telefonu, 8 bilgisayar, 3 tablet, 13 bilgisayar kasası, kamera kayıt cihazı, doküman ve 31 bin 800 avro ele geçirildi.

Mersin'de kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da ikamet eden kişileri dolandırdıkları...

Mersin'de kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'da ikamet eden kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 13 cep telefonu, 8 bilgisayar, 3 tablet, 13 bilgisayar kasası, kamera kayıt cihazı, doküman ve 31 bin 800 avro ele geçirildi.

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