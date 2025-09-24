Mersin'de 'Annenin Ayak İzi' Projesi: UKADER 25 Kadının Hikayesini Filme Taşıyacak

Mersin'de 'Annenin Ayak İzi' projesi tanıtıldı

Uluslararası Kadın ve Girişimciler Derneği (UKADER) tarafından hayata geçirilen 'Annenin Ayak İzi' projesinin tanıtımı, Toroslar ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor.

Tanıtım toplantısı

Toplantıda AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati konuştu. Nebati, kadınların bulunduğu yerde güzellik ve merhamet olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Bu toplumu ve dünyayı ayakta tutan şey aile. Aile bütünlüğü ve o dayanışma duygusunun olmadığı, evin sahibinin aslında anne olduğu bir dünyanın konuşulmadığı mekan, boş bir mekandır. 'Aile Yılı' diye ilan ettiğimiz 2025'i bitirdiğimizde aileyi unutmayacak tavırlar takınmamız lazım."

Etkinlikte UKADER Başkanı Fatma Çakar da konuştu ve Gazze'deki annelere dikkat çekmek için Filistin bayrağı açtı. Çakar konuşmasında toplumun temelinin aile, ailenin kalbinin ise anne olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği Aile Yılı, sorunları tartışmak için önemli bir fırsattır ancak bunu yalnızca sembolik bir takvim olarak görmek değil, annelerin yükünü hafifleten, çocuk bakımını kamusal bir sorumluluk sayan, kadın istihdamını güçlendiren politikalarla değerlendirmek zorundayız. Anneler sadece evin içinde değil, iş yaşamında da üretimin bir parçasıdır, emeğin taşıyıcısıdır."

Projenin hedefleri ve içeriği

Projenin genel koordinatörü Aynur Olgaç yürütülecek çalışmalar ve etkinliklere ilişkin bilgi verdi. Proje; kadınların sesinin duyulması, yaşadıkları deneyimleri paylaşması ve aralarında bir dayanışma ağı kurulmasını hedefliyor.

UKADER tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Akdeniz Belediyesi işbirliğinde yürütülen projeye, 18 yaş ve üzeri, anne olan veya çocuk bakımında deneyimli, çeşitli sosyal ve kültürel geçmişe sahip kadınlar başvurabiliyor.

Projeye seçilecek 25 kadının hayat hikayesi ve tecrübeleri film haline getirilecek ve filmin gösterimi, projenin kapanış programında yapılacak.

Tanıtım programına AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Etkinlikte Mut ilçesi Çukurbağ Mahallesi Kadın Korosu da türküler seslendirdi.

Mersin'de Uluslararası Kadın ve Girişimciler Derneği (UKADER) tarafından hayata geçirilen "Annenin Ayak İzi" projesinin tanıtımı yapıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projenin tanıtım toplantısı, Toroslar ilçesindeki bir otelde düzenlendi.