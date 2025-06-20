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Mersin'de 'Atlas' Adlı Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu Cihazı ile Denize Bırakıldı

Mersin'de koruma altındaki yeşil deniz kaplumbağası 'Atlas', uydu cihazı takılarak mavi sularda yeniden hayat buldu.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 20:49
Mersin'de 'Atlas' Adlı Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu Cihazı ile Denize Bırakıldı

Mersin'de 'Atlas' Adlı Yeşil Deniz Kaplumbağası Denizle Buluştu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, "Atlas" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası, uydu takip cihazı takılarak denize salındı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Kızkalesi Rotary Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 'Atlas', mavi sularda yeni bir hayata başladı.

Koruma Çabaları Devam Ediyor

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, gazetecilere yaptığı açıklamada, nesli tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağalarını korumak amacıyla yürüttükleri çalışmaları paylaştı. Ergene, "Uydu cihazı takarak bu canlıların hangi rotaları takip ettiğini, göç yollarını, beslenme alanlarını ve kışladıkları yerleri tespit edip, buna yönelik koruma önlemleri almayı amaçlıyoruz" dedi.

İlk Verilerden Heyecan Verici Sonuçlar

Deniz kaplumbağalarının ekosistemin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Ergene, "Kaplumbağaları takip ederek onların geleceğini, dolayısıyla dünyanın geleceğini koruma altına almış oluyoruz" diye konuştu. Akdeniz'deki yeşil deniz kaplumbağalarının, nesli kritik tehlike altında olan türler arasında yer aldığını belirten Ergene, ". Son yıllarda yaptığımız çalışmalarla tehlike altındaki türler statüsüne girdi. Bu nedenle bu canlıyı korumak bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Ergene, proje kapsamında izlenen diğer kaplumbağalardan biri olan Mersin Üniversitesi isimli yeşil deniz kaplumbağasının Mısır'da rotasına devam ettiğini, Kızkalesi kaplumbağasının ise sinyallerinin Gazze Şeridi'nde kesildiğini ifade etti. Sinyal kaybını önemli bir gelişme olarak değerlendiren Ergene, "Son birkaç gündür yeniden sinyal almaya başladık. Bu durum, hem sevindirici hem de sürecin neyle ilgili olduğunu anlamak açısından önemli" dedi.

Ergene, kaplumbağaların yuva sadakati sayesinde tekrar kumsallara döneceklerini umduğunu belirterek, "Umarım pil ömrü yeterli olur ve buraya geri döndüğünü görebiliriz" diye ekledi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, "Atlas" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, "Atlas" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak denize salıverildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, "Atlas" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı...

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, "Atlas" adı verilen yeşil deniz kaplumbağası uydu takip cihazı takılarak denize salıverildi.

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