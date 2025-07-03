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Mersin'de Bahçeden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin Mut'ta bahçeden ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 18:05
Mersin'de Bahçeden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Mut ilçesinde, Hisar Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri yönlendirildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle bir evde hasar meydana geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ve yetkililer, yangının kesin sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Mersin'in Mut ilçesinde bahçede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan...

Mersin'in Mut ilçesinde bahçede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde bahçede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan...

Mersin'in Mut ilçesinde bahçede başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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