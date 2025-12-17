DOLAR
Mersin’de Çamurlu Ayakkabısını Çıkarıp Çorapla Markete Girdi: 'Yine olsa yine yaparım'

Mersin'de 61 yaşındaki çiftçi Adnan Ersin, çamurlu ayakkabılarını kapıda çıkarıp çorapla markette alışveriş yaptı; görüntüler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:57
Mersin’in kırsal mahallesinde, çamurlu ayakkabılarını kapıda çıkarıp çorapla markette alışveriş yapan kişinin 61 yaşındaki Adnan Ersin olduğu ortaya çıktı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler görenlerin içini ısıttı.

İlçeye bağlı Çerçili Mahallesinde çiftçilikle uğraşan, 4 çocuk 1 torun sahibi Adnan Ersin, Aydınlar Mahallesindeki markete geldiğinde ayakkabılarındaki çamuru önce kenarda sıyırdı. Çamurun çıkmadığını görünce marketin önünde ayakkabısını çıkararak içeri çorapla girdi. Alışveriş yapan Ersin’i ayakkabısız gören kasiyer de duruma şaşırdı.

Neden yaptığını anlattı

Erzin, tarlaya kargı sökmeye gittiğini anlatarak, "Çalışanları meşgul etmeyeyim diye ayakkabımı çıkardım" dedi. Ersin, yağmur sonrası ayakkabısının çamurlu olduğunu, işinin acele olduğunu ve havanın soğuk olmasına rağmen çalışanları uğraştırmamak için böyle davrandığını belirtti.

Akşam haberlerini açtığında kendini görünce şaşırdığını da vurgulayan Ersin, "Tarlada çalışsam ayakkabım çamur olsa yine aynı yaptığımı yaparım. Ayakkabımı çıkarır içeri geçerim" diye konuştu.

Mahalle muhtarından takdir

Aydınlar Mahalle Muhtarı Hasan Yıldırım ise Adnan Ersin’in davranışının Toroslar’ın Yörüklerine mahsus olduğunu belirterek görüntüleri televizyonda izlediğini söyledi. Yıldırım, "Duygulandım işte biz buyuz" diyerek Ersin’i takdir etti.

