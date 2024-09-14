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Mersin'de Çöp Dökme Alanında Erkek Cesedi Bulundu

Mersin'in Gürlevik Mahallesi'nde çöp dökme alanında hareketsiz bir erkek cesedi keşfedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:34
Mersin'de Çöp Dökme Alanında Erkek Cesedi Bulundu

Mersin'de Şok Eden Olay

Mersin'in Gürlevik Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait çöp dökme alanında, hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. İlgili birimler, durumu öğrenen vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Ekiplerin İnceleme Çalışmaları

Bölgeye ulaşan sağlık ve güvenlik ekipleri, söz konusu kişinin kimliğini belirleyemedi ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Cesedin bulunduğu yer, olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı bir şekilde araştırıldı. Otopsi ve Soruşturma

Ceset, detaylı inceleme için morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Yetkililer, cesedin kimliği ile ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bozyazı'da çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.

Bozyazı'da çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.

Bozyazı'da çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.

Bozyazı'da çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.

Bozyazı'da çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.

Bozyazı'da çöp dökme alanında erkek cesedi bulundu.

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